108會考數學「考三輪」 掌控時間從容發揮

2019-04-29 14:18 聯合線上／ 鄭嘉蕙



圖／張淞豪老師 提供 分享 facebook 會考即將登場，不少考生對數學科特別徬徨！怎麼複習？應考要注意什麼？張淞豪老師教大家運用「考三輪」大絕招，現在開始每天撥點時間模擬，就可以信心滿滿考得順暢又不會浪費時間，將實力發揮到極致。

張淞豪老師從過去基測到會考題型分析，發現數學科題目早就呼應108課綱素養方向，這樣的方向在今年會越更加明顯，考題會利用非常多圖表、圖畫入題，考生得先看懂題目、判讀要運用哪些運算公式？再逐步列式和計算。

很多考生反映會考數學寫不完！張淞豪老師教大家要會「考三輪」。這樣的方法可以在第一輪把26題看過一遍，簡單的先做好拿分，大部分分數到手心就安了，很能讓緊張的情緒穩定下來。

第一輪：簡單的題目先做，長敘述、下列何者正確或錯誤、需要耗時計算…的題目先跳過。

第二輪：做複雜的計算題目，沒把握的題目再跳過。

第三輪：最後行有餘力再解決前兩輪沒把握、非常艱澀的部分，特別是非選擇題，看懂題意、列出架構、解題找出答案，兩題6分至少拿4分，這樣就是最不會失分的「考三輪」，A、B級分程度更有機會搶分。

考前複習基本公式要算熟，張淞豪老師解析基礎有四大類：

基本運算：像是整數、正負數、分數的四則運算。

方程式：一元一次方程式、二元一次聯立方程式的列式和求解，多項式的關係、商餘關係、因式分解，特別是數列和級數的關係。解方程式就是要掌握多變數變單變數、高次方降低次方的邏輯，就能快速解題。

幾何圖形：不論是三角形、圓形基本定義要清晰，圖形沒有公式只有關係，從各種圖形的特性、變化、相似形的應用去解出邊角需要的答案。

統計圖表：統計圖表的判讀，找出對應的各種關聯性，所以要熟悉基本公式代表那些意義？才有辦法面對題型靈活變化。

在現在出題非常靈活的趨勢下，張淞豪老師希望考生先熟悉數學基本公式，再加強答題的穩定節奏。看到題目一定要有耐性把題目看完，邊看邊圈關鍵字。這樣節奏感需要練習，所以現在每天都要做5到10題數學，自己設定時間，用老師提供的大絕招培養對題目的敏銳度。

「最後就是畫卡技巧，千萬不要寫一題畫一題浪費時間！」張淞豪老師提醒，一頁或是一輪作答完畢再畫卡，用直尺遮好欄位對應，千萬不要畫錯，這樣的小技巧能幫助大家掌握時間、提升正確性、考出答題的順暢度，數學科就能勝券在握。

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