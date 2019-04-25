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會考自然科理化素養題型 粗心是大敵

2019-04-25 09:50聯合線上／ 鄭嘉蕙

圖／陳毅老師 提供
圖／陳毅老師 提供
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從基測年代末期到會考，自然科出題方向一直都是以素養考題為核心，理化陳毅老師直指想挑戰A++就是避免粗心！耐心閱讀考題、釐清專有名詞，在最後複習階段不是比誰記得多、而是誰忘得少，每天養成複習自然科的習慣就是達標關鍵。

多年分析會考題型，理化陳毅老師發現從基測到會考題目變少、頁數卻變多，可以得知考題的文字敘述越來越長，需要考生耐心把繁瑣的考題看完。要培養會考題感就要先從歷屆考古題下手，至少要把103到107年的考題全部做過，就會了解長敘述內涵、邊看題目邊圈關鍵字，務必看完題目再作答。

自然科當中記憶和理解兼備，但是一般考生面對單一概念的考題沒問題，一但出現複合概念就會產生障礙。如果學習自然科一昧填鴨式地背誦，遇到整合式的題目肯定會掛！

陳毅老師舉例，莫耳濃度計算要考驗莫耳的定義，再加上濃度的計算。105年也出現過硫酸莫耳濃度的題目，搭配考驗學生對濃度、密度、莫耳…的概念，公式、定義熟記就要往下一步計算單位密度的變化。出題巧妙常會在單位換算之間，一粗心分數就飛了！而物理部分，近年來"多物疊合求浮力"也是熱門考型。除了千萬要細心之外，複合型考題或是閱讀測驗也在考驗學生有沒有將已學的知識點擴張到線、面。

近年來，會考考題當中常出現實驗題，陳毅老師分析，在102年以前基測都考實驗的結果，但是近年則著重實驗的操作過程。如果考生在學校有確實做過實驗，細心應答絕對沒有問題；沒有真正接觸實驗的考生，考前可以利用三貝德數位文創上的影片或是參考書補強實驗題的過程與細節，因為魔鬼就在細節裡，連取用實驗器材的微小關鍵都會出現在考題當中。

時事題近年也常在會考中出現，陳毅老師提醒像是空氣汙染、缺電…等問題都要留意。空氣品質指標會監測細懸浮微粒PM2.5的數值，PM2.5為粒徑小於2.5微米(μm)，在考題變化中會用百萬分之一ppm或十億分之一ppb出題，考生不是不會算，但是看錯單位分數就不見了，這就是考驗細心的地方。

會考前夕，陳毅老師叮嚀複習與應考的實用心法：

■ 考前每天複習：培養對自然科會考考題的敏銳度，不論程度強弱，考前都要養成每天看課本、做歷屆考題的習慣。

■ 細心耐性應考：上考場時要有耐性把長敘述的題目看完再寫答案，把關鍵字、名詞畫起來，細心作答。

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