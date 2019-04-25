自製筆記抓弱點 會考生物科拿高分有攻略

2019-04-25 09:47 聯合線上／ 鄭嘉慧



圖／曾為勝老師 提供 分享 facebook 108年會考自然科生物有15題，幾乎每個單元都會考，曾為勝老師提醒考生在最後衝刺階段再把課本掃一遍，特別是出題占比高達七成的圖表要加強複習，把自己最弱的點筆記在小冊子上，帶著「秘笈」上考場，相信就能讓生物科穩住實力有高分的好表現。

從108年會考考題分析、再加上108課綱新概念，曾為勝老師認為出題方向有幾大趨勢：

生活情境：不少小漫畫呈現生活情境，希望考生運用學過的知識解決生活上的問題。

靈活跨科：自然四科得融會貫通，生物跨物理、化學、地科出題已經成為趨勢，所以每科都不能偏廢或輕言放棄。

閱讀理解：題目敘述變長已經成為趨勢，邊看題目邊畫關鍵字，不可以跳著看。

重視實驗：新課綱強調實作，課內實驗一定會入題，不過會延伸出題，才能考出靈活度。

正是因為生物科考題平均分布，每一個章節都要複習到，曾為勝老師歸納分析出出題命中率超高的20大熱點，包含：顯微鏡、科學方法、細胞核與胞器、酵素、消化過程、醣類的檢測、激素、植物的向性、物質在植物體內的運輸、意識和反射的傳導路徑、脊椎動物的恆定和生殖、有性生殖和無性生殖在細胞分裂上的比較、果實的形成、基因型和表現型的推論、天擇對性狀分布的影響、地質年代與指標化石、生物同種判別、植物的演化、食物鏈與能量塔、溫室效應，請考生格外留意。

考前複習階段，曾為勝老師提醒考生全面衝刺的攻略：

圖表最重要：出題比重高達七成的圖表題在複習時要多加留意，上考場除了2B鉛筆，記得帶紅、綠色原子筆，圖表上的流程、時間軸…上，先認點再跟著時間走一遍，用雙色區別幫助判讀，千萬不要跳著看，往往陷阱就在其中。

自己作筆記：生物科是理解活用的學科，每個人的弱點不同，用小冊子記錄自己的盲點，帶上考場當武功秘笈，肯定能夠幫自己大忙。

複習考古題：生物科每個幾年曾經考過的圖表就有「復出」的跡象，至少把100到107年的考題做過一次，了解題感有助複習抓重點。

「考前最重要的就是作息正常，睡飽精神好才有辦法應對變化很大的考題！」曾為勝老師叮嚀準備應考的考生們，回歸課本精實複習之後，就是養足精神上場，相信就會有相當好的表現。

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