親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

確定了！ 長榮空服員5月13日啟動罷工投票

自製筆記抓弱點 會考生物科拿高分有攻略

2019-04-25 09:47聯合線上／ 鄭嘉慧

圖／曾為勝老師 提供
圖／曾為勝老師 提供
分享
108年會考自然科生物有15題，幾乎每個單元都會考，曾為勝老師提醒考生在最後衝刺階段再把課本掃一遍，特別是出題占比高達七成的圖表要加強複習，把自己最弱的點筆記在小冊子上，帶著「秘笈」上考場，相信就能讓生物科穩住實力有高分的好表現。

從108年會考考題分析、再加上108課綱新概念，曾為勝老師認為出題方向有幾大趨勢：

生活情境：不少小漫畫呈現生活情境，希望考生運用學過的知識解決生活上的問題。

靈活跨科：自然四科得融會貫通，生物跨物理、化學、地科出題已經成為趨勢，所以每科都不能偏廢或輕言放棄。

閱讀理解：題目敘述變長已經成為趨勢，邊看題目邊畫關鍵字，不可以跳著看。

重視實驗：新課綱強調實作，課內實驗一定會入題，不過會延伸出題，才能考出靈活度。

正是因為生物科考題平均分布，每一個章節都要複習到，曾為勝老師歸納分析出出題命中率超高的20大熱點，包含：顯微鏡、科學方法、細胞核與胞器、酵素、消化過程、醣類的檢測、激素、植物的向性、物質在植物體內的運輸、意識和反射的傳導路徑、脊椎動物的恆定和生殖、有性生殖和無性生殖在細胞分裂上的比較、果實的形成、基因型和表現型的推論、天擇對性狀分布的影響、地質年代與指標化石、生物同種判別、植物的演化、食物鏈與能量塔、溫室效應，請考生格外留意。

考前複習階段，曾為勝老師提醒考生全面衝刺的攻略：

圖表最重要：出題比重高達七成的圖表題在複習時要多加留意，上考場除了2B鉛筆，記得帶紅、綠色原子筆，圖表上的流程、時間軸…上，先認點再跟著時間走一遍，用雙色區別幫助判讀，千萬不要跳著看，往往陷阱就在其中。

自己作筆記：生物科是理解活用的學科，每個人的弱點不同，用小冊子記錄自己的盲點，帶上考場當武功秘笈，肯定能夠幫自己大忙。

複習考古題：生物科每個幾年曾經考過的圖表就有「復出」的跡象，至少把100到107年的考題做過一次，了解題感有助複習抓重點。

「考前最重要的就是作息正常，睡飽精神好才有辦法應對變化很大的考題！」曾為勝老師叮嚀準備應考的考生們，回歸課本精實複習之後，就是養足精神上場，相信就會有相當好的表現。

【免費索取】升學王會考75小時題本影音 https://pse.is/FZAJT

【免費報名體驗】升學王國高中行動雲試讀 https://pse.is/GUXV7

相關新聞

會考社會科以文化區跨科跨冊整合 地理致勝大關鍵

2019-04-24 11:24

會考國文科出題活 具閱讀素養解題不踩雷

2019-04-23 09:52

回歸課本、掌握核心 靈活面對會考公民科

2019-04-09 10:04

三貝德與奧林匹克文化合辦48屆全國奧林匹克競賽

2018-10-08 09:58

祭出千萬教育金，三貝德將舉辦世界數學競賽

2018-07-26 14:02

會考地科高CP值 最後衝刺多看圖表

2018-05-14 11:57

會考地理圖表超重要 最後衝刺高投報單元

2018-05-11 10:44

考古題先看解析 會考理化最後衝刺有妙方

2018-05-07 10:00

考前30天 會考生物衝刺重點整理包(下)

2018-04-30 10:13

看清題目、圖表活用 會考生物科穩拿高分(上)

2018-04-30 10:12

關心時事、融會跨科 會考公民科搶分有望

2018-04-26 10:00

會考自然科理化素養題型 粗心是大敵

2019-04-25 09:50
看更多

熱門文章

台大系統開放三校學生跨校讀輔系 9月啟動

2019-04-24 14:20

台大、台科大、台師大 9月起開放3校生跨校輔系

2019-04-24 15:11

【即時短評】放煙火有錢 學生的風雨球場竟等了13年

2019-04-24 22:03

外國大學搶人！高中畢業出國讀大學越來越多

2019-04-24 12:06

教師法避爭議 教部擬刪寒暑假到校及任行政職等條文

2019-04-24 21:16

獨／台南大學七股校區不開發了 黃偉哲：將收回土地

2019-04-24 18:49

申請二階 招聯會：大學建立嚴謹書審制度 避免遺珠之憾

2019-04-24 10:47

桃園光啟高中 為新北牡丹心社區長者烹調美食共餐

2019-04-24 16:46

瑞芳高工首出繁星女榜首 破工科刻板印象

2019-04-24 21:27

單人鍋具搭配智能App 北科大學生解決單身族開伙痛點

2019-04-24 13:04

申請二階之亂 家長團體盼各校系能主動公布書審程序

2019-04-24 23:58

大學申請二階甄試 3校公布書審程序

2019-04-25 01:13

台東公東高工繁星成績亮眼 15學生全上榜

2019-04-24 15:58

台南大灣高中爆發群聚感染 151人嘔吐腹瀉

2019-04-24 19:18

不再迷網！ 12星座為自己選個好科系、好職業

2019-04-25 08:38

教授熱愛打籃球 發明「哨音控制計分板」奪發金牌

2019-04-24 12:45

影╱防泰山雙屍案等悲劇 教長：明年家庭教育預算增5成

2019-04-24 16:28

少子化嘉縣國小教師甄試停辦10年 今年重辦招考

2019-04-24 16:55

台大、台師大、台科大 新學期可跨校修輔系

2019-04-25 00:22

嘉南藥理科大率先決議不漲學雜費 保證教學品質不打折

2019-04-24 14:57

教師法修法／寒暑假到校條文 教部擬建議刪

2019-04-25 00:21

科普環島列車啟程 偏鄉中學校生也是科普教學推手

2019-04-24 14:18

邁入第4年！科普列車29日首航 今年估逾9000人參與

2019-04-24 12:51

四技二專甄選4.7萬名額 24日起受理資格審查

2019-04-24 14:35

正修科大斥資2千萬打造電競館 培育電競人才

2019-04-24 18:52

建中合作社賠錢 籲畢業生捐款惹議

2019-04-24 23:51

四技二專甄選入學 即日起受理資格審查作業

2019-04-24 12:35

校內合作社熱食部自營或委外 看法兩極

2019-04-24 23:54

影／台南應用科大服裝競賽展演 高雄駁二特區登場

2019-04-24 12:49

教部新辦法 高中老師因結婚想介聘不受滿六學期限制

2019-04-25 10:36

SUPER校廚大賽開跑！ 最高獎八萬元、赴日考察

2019-04-24 14:22

煎煮炒一次完成 單人智能廚具入圍設計獎

2019-04-24 12:49

台南大學七股校區開發 拖19年喊停

2019-04-24 23:48

台灣首府大學2家會館 母親節糕調獻愛

2019-04-24 14:43

公民時事題／英國議長突出招 封殺脫歐協議三度表決

2019-04-24 17:19

紐時賞析／生物剽竊？ 當盜獵者是名科學家…

2019-04-24 13:36

櫻花蝦創意料理賽蘭院登場 蘇澳海事與頭城國中奪冠

2019-04-24 17:44

回應招聯會書審嚴格說 家長批：此地無銀三百兩

2019-04-25 10:29

紐時賞析／能否被視為運動員？ 電競選手接受傳統運動團隊訓練

2019-04-24 13:19

斥資2000萬 正修科大造電競館

2019-04-24 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top