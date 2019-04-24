會考社會科以文化區跨科跨冊整合 地理致勝大關鍵

2019-04-24 11:24 聯合線上／ 鄭嘉蕙



圖／劉成霖老師 提供 分享 facebook

近年來國中教育會考社會科試題題型為63題選擇題，以107年會考為例，其中純地理考題有21題，今年最大的改變是108課綱即將上路，地理劉成霖老師認為因應銜接新課綱考題有機會會微調，在考前衝刺階段建議調整複習方向。

107年地理科會考

(107年的地理試題主要集中於『第1、2冊的臺灣地理』及『第 4 冊後半至第 6 冊的世界地理』這兩個區塊，雖然中國地理的冊數占1.5冊但是出題數偏少) 製表／劉成霖老師 分享 facebook

劉成霖老師多年分析會考考題，一再提醒考生要注意跨科、跨冊的整合。即將到來的108新課綱最大的變革就在還要能打破單一國家思維，轉向重視「文化區」的相互影響及區域多邊關係，提醒考生多加留意。

會考社會科重視整合功力，又常以地理科作為跨科考題的背景，重點單元和冊數是考前聚焦重點。依照出題頻率，「人口、民族、文化」是大熱門，其次是「位置與範圍」、「經濟活動」，「天氣與氣候」每年必出、「全球議題」份量變重。若以冊數來看，第1、2冊的臺灣地理、第4冊後半至第6冊的世界地理是熱區，占1.5冊的中國地理出題數則有逐年下降的趨勢。

【出題頻率】

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會考倒數階段，劉成霖老師建議考生將地理三年共36個章節自己整理出濃縮版，一天複習一章節，用一頁筆記把易錯概念、重點整理出來，臨上考場前再看一遍自己做的筆記效果極佳。

時事題是考生普遍認為最難準備的部分，劉成霖老師提醒大家不用慌張，在會考當中多半是用時事為包裝，去觸發教過的地理素養，所以核心還是在課本。要注意政經和環境兩大議題，像是全球暖化，臺灣深澳電廠引發再生能源、限塑、海洋廢棄物結合洋流…都是出題熱門。

在政經議題方面，亞洲區屬朝鮮半島最夯，包含文金會、川金會都帶出南北韓社會文化的熱度；歐洲區則有英國脫歐、法國「黃背心運動」、烏克蘭正式退出獨立國協等議題；美洲區要注意中美貿易戰、波音墜機、加州山火…等新聞引發的影響。

考前劉成霖老師提點地理科三大複習方向：

邏輯因果觀念：在複習時要注意地形、氣候、水文、生物等自然地理觀念的成因，自然就能對人與環境所產生的影響形成因果關係。素養釐清成因不死背，才有足夠的能力應付多變的考題。

圖表閱讀判讀：以107年社會科題目統計，圖表題占總題數超過七成！特別熟讀臺灣政區圖、中國政區圖、各種世界劃分圖(國際組織圖、社經結盟圖、區域結盟圖)、世界政區圖(各區域範圍)，以及世界資源分布與流動圖。

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跨冊、科整合：此類題目通常會考某一個特定概念然後問分散在好幾個不同章節、不同冊的內容，在複習時要會縱貫所有章節，以「主題式」的概念串聯，自己做跨冊的整合和比較就能印象深刻。

「不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。」

最後衝刺階段，劉成霖老師以這段話勉勵考生，在準備考試和上考場當然會緊張焦慮，但是要學會在這過程中淬煉自己的心智、適度放鬆壓力，才能成為最後的贏家！

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