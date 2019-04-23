會考國文科出題活 具閱讀素養解題不踩雷

2019-04-23 09:52 聯合線上／ 鄭嘉慧 提供



圖／董澤老師 提供 分享 facebook

會考進入倒數階段，國文科董澤老師觀察大學學測出題風向，預測108年國中教育會考出題方式會有大幅度的變化，因應108課綱素養導向，培養具有閱讀素養能力絕對是致勝關鍵，閱讀題數的比重可能會增加，非常有可能從原本30多題變成40題。

「108年學測國文科出現跳躍式改變，看得出來是根據國際學生評估計畫(PISA)重視閱讀素養而做的改變。」董澤老師分析說，108課綱即將上路，各科都強調培養「素養」能力，國文科當然也不例外，預估今年會考國文科閱讀素養能力會更加重視。

國文科48題，題型分布如下：

基礎題型：字音、字形、字義、成語…約占4-5題

語文常識：每冊都附兩項語文常識，每年約出1-3題

閱讀：約30-35題占最大宗，題型包含單題和題組，文言文和白話文的比例約1：2。

就是因為出題趨勢出現變化，在「閱讀測驗」上題數增加、敘述加長改變最大。閱讀題數可能增加到40題，光是題目敘述字數更是大增，文言文連文到題約250-400字、白話文連文到題約800-1,100字。

內容方面會跨領域、跨學科，以往傳統純文學的測驗轉變為生活實用切入，增加圖畫、表格、標題…等方式活用出題，考生必須具備擷取、解讀、思考判斷運用資料的能力，在長題幹中，以學校所學為基礎、理解題目為方向，找出正確的答案，這就是會考想要測試出考生有沒有向外連結、理解文字表達的內涵。

在國文與寫作方面，董澤老師提醒平常要準備「作文存摺」，好文章、歌詞、新聞報導、金玉良言…都可以收集起來，考前一兩天翻閱，就有不少好素材可以運用。面對不少考生模擬考始終在3~4級分卡關，董澤老師提供破解之道：

寫作要優雅有美感：現在學生在作文時通篇太口語、直白，缺少文字的美感，作文是創作文字，講求鍛鍊、優雅。例如口語說爭吵、文字可以用齟齬；風景好美幻化為風光旖旎、前面起霧用煙霧氤氳表達，都能發揮畫龍點睛的效果，讓分數提升到5、6級分。

議論作結表現想法：結尾時帶點議論說出自己的見解，能舉實例說明題旨更好，尤其是自己親身經歷的事件，這樣會更有說服力，並且總結全文時要有上揚之感，帶來希望、光明、積極正面的能量。

在最後的備考時間，考生們請將重點放在文意閱讀上，可以多做閱讀題型加強閱讀能力，尤其在做答時，千萬勿做過多聯想，針對題目要求回答即可。至於寫作方面，蒐集作文用的到的事例、人例、史例、言例等材料，首段和末段都要扣住題目，才不會有離題毛病，營造全文首尾圓和的效果。

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