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回歸課本、掌握核心 靈活面對會考公民科

2019-04-09 10:04聯合線上／ 鄭嘉慧

圖／邵爺老師 提供
圖／邵爺老師 提供
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不少考生面對108會考社會科好多種題本，每天被幾百題的考卷壓得喘不過氣來，國/高中資深社會邵爺老師提醒考生，考前應該回歸課本，以公民科為例，釐清專有名詞定義、透過歷屆試題找出盲點，掌握最夯時事話題靈活學習，在社會科就會有良好表現。

會考社會科63題當中公民約占21題，其中三、四、五冊政治、法律、經濟是出題熱區，除了熟讀C/P值超高的重點冊之外，最是要掌握地理、歷史、公民跨科整合的功力。

邵爺老師分析，4月1日日本宣布改年號為「令和」，在跨科題組當中就可以把年號最早創立於中國西漢武帝時期，再加上日本政治制度、地理環境…等角度，就可以把史地加入公民考出實力，所以學生要從生活去學習社會科，運用觀察訓練自己把知識吸收、活用。

要解除考前對社會科的茫然，邵爺老師給大家最實用的心法來準備：

專有名詞：學習公民科的最大關鍵就在釐清「專有名詞」，社區意識、社區參與、社區總體營造差別在哪裡？民意政治、責任政治、法治政治、政黨政治又分別代表什麼意涵？所以考前是要返璞歸真把課本、習題讀熟，基本核心觀念明確，不管題型怎麼變化都不怕。

做考古題：建議每天都能從近五年的歷屆試題下手熟悉題型，從中找出盲點和弱項單元去回到課本或是認定的參考書版本複習，自己做筆記或是比較表釐清常錯的地方。

看淡分數：考前複習階段，不要因為分數給自己產生挫折感，有錯就務實檢討，狂買題本、狂寫題目都是病急亂投醫的現象，壓力大不說，也沒有抓到核心好好吸收知識。

圖表判讀：以前考題習慣用文字敘述，近年則變化出不同形式的圖表來呈現，事實上只是換湯不換藥，所以不管是史地公都要把課本、習題上的圖表再看過幾次，釐清觀念、謹慎應答。

細心答題：近年連貫式出題和跨科考題非常常見，考生在做答時要謹慎看清楚題幹核心，以免遇到連貫式出題錯一題而後面幾題被引導跟者錯就得不償失了！就是因為題幹敘述長，加上圖表判讀，答題時絕對要細心，才要因為粗心犯錯失分。

考前，邵爺老師要對考生們說：「不管生命如何限制了你，你不必限制自己。」也想對家長們說：請不要用自己的觀點去干涉孩子的志願，不妨寬心信任孩子也讓自己放心，孩子更要學會成長，做出理性決定、懂事成熟讓父母放心。

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