衝刺國中會考數學 愛學網免費教學上線

2018-05-03 20:08 中央社 台北3日電



由台達電子文教基金會與教育部高中數學學科中心合作的「國中數學素養課程」，已於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」免費上線，讓23萬國中會考生考前衝刺。

「我有信心學生的數學能力，在看完課程後都能獲得提升」，負責拍攝計畫的建國中學老師曾政清說，參與拍攝與規劃的老師，均為數學學科中心評量資源研發小組成員，也都是國高中數學領綱委員，長期從事系列探究，對於學生學習上的痛點有深入了解，拍攝的內容都是精華中的精華。

曾政清表示，藉由這次所拍攝的DeltaMOOCx國中數學素養課程，以12小時的線上課程完整涵蓋數與式、幾何、代數、機率與統計等，會考後也能作為修習高中數學的先修準備。讓5月中上陣的23萬國中會考考生，能於會考前快速提升自身數理能力。

這是由台達基金會、國家教育研究院及教育部國民與學前教育署三方所共同合作的「DeltaMOOCx愛學網」平台，首次為準高一生拍攝的數學線上複習課程，包含建國中學、北一女中、中山女高及政大附中共4位頂尖獲獎教師，花費近100個小時準備教材、進棚拍攝、反覆修正，產製出最精華的12個小時課程；上線前課程經過國教院遴聘專家審核，確保內容深入淺出，能有效提升數學素養。

年少時一度對數理不感興趣，所幸後來遇到許多好老師的啟發，進而重拾書本並於日後創辦台達電子(2308)的鄭崇華表示，他很認同學科中心老師的理念，認為自己現在有能力幫助更多學生，因此透過成立DeltaMOOCx平台，邀請最好的老師錄製影片，提供學生上網反覆吸收、學習。

鄭崇華相信，透過好老師的帶領，這些銜接國高中的數學素養課程，對學生未來影響將遠大於只應付一次考試。