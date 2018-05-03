親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

政府查台大140兼職教授 學者：為拔管株連甚廣

衝刺國中會考數學 愛學網免費教學上線

2018-05-03 20:08中央社 台北3日電

由台達電子文教基金會與教育部高中數學學科中心合作的「國中數學素養課程」，已於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」免費上線，讓23萬國中會考生考前衝刺。

「我有信心學生的數學能力，在看完課程後都能獲得提升」，負責拍攝計畫的建國中學老師曾政清說，參與拍攝與規劃的老師，均為數學學科中心評量資源研發小組成員，也都是國高中數學領綱委員，長期從事系列探究，對於學生學習上的痛點有深入了解，拍攝的內容都是精華中的精華。

曾政清表示，藉由這次所拍攝的DeltaMOOCx國中數學素養課程，以12小時的線上課程完整涵蓋數與式、幾何、代數、機率與統計等，會考後也能作為修習高中數學的先修準備。讓5月中上陣的23萬國中會考考生，能於會考前快速提升自身數理能力。

這是由台達基金會、國家教育研究院及教育部國民與學前教育署三方所共同合作的「DeltaMOOCx愛學網」平台，首次為準高一生拍攝的數學線上複習課程，包含建國中學、北一女中、中山女高及政大附中共4位頂尖獲獎教師，花費近100個小時準備教材、進棚拍攝、反覆修正，產製出最精華的12個小時課程；上線前課程經過國教院遴聘專家審核，確保內容深入淺出，能有效提升數學素養。

年少時一度對數理不感興趣，所幸後來遇到許多好老師的啟發，進而重拾書本並於日後創辦台達電子(2308)的鄭崇華表示，他很認同學科中心老師的理念，認為自己現在有能力幫助更多學生，因此透過成立DeltaMOOCx平台，邀請最好的老師錄製影片，提供學生上網反覆吸收、學習。

鄭崇華相信，透過好老師的帶領，這些銜接國高中的數學素養課程，對學生未來影響將遠大於只應付一次考試。

會考
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

考前30天 會考生物衝刺重點整理包(下)

2018-04-30 10:13

關心時事、融會跨科 會考公民科搶分有望

2018-04-26 10:00

會考數學科高效拿分 時間是關鍵

2018-04-16 10:00

會考國文科高效複習 語文常識必掌握

2018-03-23 10:21

地球科學最後衝刺 搞懂時事、善於跨科 自然科統整有攻略(下)

2018-01-05 10:58

地球科學最後衝刺 掌握高CP值拿分術(上)

2018-01-04 10:30

107學測數學投報率高 複習到位答題不踩雷

2017-12-29 13:58

107學測掌握化學出題方向 精準複習成效佳

2017-12-12 10:28

107學測國文科國寫判生死 掌握時間最關鍵

2017-11-28 10:07

107學測英文應試要動腦 展現英文作文程度奪高分

2017-11-24 10:02

開學了，手刀跟上進度~就用升學王!

2017-08-31 10:28

我有一個夢 從父母角度出發的「教育大平台」

2017-07-05 11:13

(國中會考)序位區間今日出爐，免費落點分析都在這！

2017-06-22 11:30

有騙！坊間會考落點分析多是假？識破假落點真招生只要一招！

2017-06-09 10:00
看更多

熱門文章

對拔管案表態 教授：挺民進黨有違我的良知

2018-05-02 21:43

陳良基可、管爺不可？ 拔管再爆雙重標準

2018-05-02 23:45

這些人高喊大學自主卻無視管案 孫大千：美麗的謊言

2018-05-03 08:23

管中閔任獨董有疑慮 140名教授兼獨董都有問題

2018-05-03 10:11

拔管唱反調？ 謝長廷：保障大學自治是絕對必要的

2018-05-03 00:21

一張表看清事實！ 台大教師兼職 先核可再賡續處理

2018-05-03 11:32

顧立雄：大學教授若任行政職 不該兼任獨董

2018-05-03 10:33

兼職校長簽了算？ 科技部長陳良基晚間改口

2018-05-02 22:30

政府要查台大140名兼職教授 學者：為拔管「株連甚廣」

2018-05-03 18:11

獨／劉兆玄談拔管案：全世界沒有這樣子搞的

2018-05-03 09:39

台大：同意溯自獨立董事聘期起始日生效是屬通例

2018-05-03 12:25

教部稱台大案非「行政處分」 律師：那何來不聘權利？

2018-05-03 15:13

【即時短評】無限上綱拿獨董做文章 官方拔管沒能耐沒底線

2018-05-02 22:15

連謝長廷都挺學術自由 羅智強：小英應為「拔管」道歉

2018-05-03 16:06

教育部：駁回管中閔案 「不算是行政處分」

2018-05-03 13:29

政大發聲明：不默認侵蝕大學自主的胡作非為

2018-05-03 13:25

拔管、挺管霧煞煞？一次搞懂其中眉角

2018-05-03 16:29

台大師生五四罷課行動 校方：不支持也未核准

2018-05-03 08:31

【重磅快評】兩要角猛拔管 卻把蔡政府卡在囧途中

2018-05-03 16:54

談管中閔提前就任獨董原因 徐國勇：想多領薪水

2018-05-03 13:46

【重磅快評】拔管獨董進階版？ 顧立雄不惜股市掀風暴

2018-05-03 13:04

從一流卓越變平均平庸 黃榮村：台灣高教的不祥徵兆

2018-05-03 09:33

孫震回敬蔡政府「裝睡的人叫不醒」

2018-05-03 00:14

拔管掃到金管會 衍生獨董空窗危機

2018-05-02 23:59

台大中文系發聲明：維護台大尊嚴 拒絕政治力介入

2018-05-02 22:12

107會考猜題／數學科回歸基本 寫題目有時間策略

2018-05-03 08:52

謝長廷：大學自治不以政治立場為出發點的爭辯可達成

2018-05-03 01:50

台大校長爭議 科技部長陳良基：很難過

2018-05-03 15:48

教長「拔管」 韓國瑜：一群聰明的人在做糊塗事

2018-05-03 13:01

拔管爭議 吳茂昆：不是針對管中閔 怎能叫拔管呢？

2018-05-03 11:42

文大至今仍沒校長 教職員綁橙絲帶抗議

2018-05-03 12:48

顧立雄：若未獲台大同意 管中閔不該參加台灣大董事會

2018-05-03 09:57

拔管效應／教授任獨董 浮現兩問題

2018-05-03 00:40

陳良基：我兼任獨董時適用舊法 可以追溯

2018-05-03 16:30

新聞眼／教部草率？ 跨部會小組 竟無金管會

2018-05-03 00:04

教部稱台大案「非行政處分」 管爺助理：無法領會深奥見解

2018-05-03 18:52

謝文進批民進黨 不容黑手伸交、清大

2018-05-02 23:42

整理包╱拔管昨是今非、雙重標準大全集

2018-05-03 18:57

父親鈑金師傅母種芭樂 他拚上台大醫

2018-05-03 13:27

繁星台大醫科狀元落雲林 小女生志氣高想當偏鄉醫生

2018-05-03 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top