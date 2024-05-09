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氣候變遷調適 學者促上位機制統合

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

全球暖化下的台灣氣候變遷 製表／生活中心
全球暖化下的台灣氣候變遷 製表／生活中心
環境部與國科會昨發布最新國家氣候變遷科學報告，顯示台灣暖化將持續到本世紀末。學者建議，調適工作須有行政院等級的上位機制協調統合，並研擬「科研生態圈」；環團則提醒，報告公布後，地方政府十月前須繳交調適計畫，將持續關注。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，目前國內的氣候調適工作無主責機構統合，也鮮少會有部門主動挪凍預算進行調適工作，且各部會也不見得設立ＫＰＩ，長期下來對調適的成效不易彰顯。

環境部次長施文真表示，未來徵收碳費後，將納入溫室氣體溫管基金（溫管基金），現在正研擬溫管基金的收入支用管理辦法修正草案，草案中會包含不同專款專用的項目，調適、公正轉型都是溫管基金未來支用項目，但要用什麼方式協助，都還要討論。

針對碳費費率及子法部分，施文真說，審議會委員目前仍有歧見，但預估三個子法有望在今年暑假期間公告。至於碳費費率上路時間，施文真坦言，尚無法預估。

暖化 氣候變遷 環境部 碳費

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