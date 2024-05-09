聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣候變遷調適 學者促上位機制統合
環境部與國科會昨發布最新國家氣候變遷科學報告，顯示台灣暖化將持續到本世紀末。學者建議，調適工作須有行政院等級的上位機制協調統合，並研擬「科研生態圈」；環團則提醒，報告公布後，地方政府十月前須繳交調適計畫，將持續關注。
中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，目前國內的氣候調適工作無主責機構統合，也鮮少會有部門主動挪凍預算進行調適工作，且各部會也不見得設立ＫＰＩ，長期下來對調適的成效不易彰顯。
環境部次長施文真表示，未來徵收碳費後，將納入溫室氣體溫管基金（溫管基金），現在正研擬溫管基金的收入支用管理辦法修正草案，草案中會包含不同專款專用的項目，調適、公正轉型都是溫管基金未來支用項目，但要用什麼方式協助，都還要討論。
針對碳費費率及子法部分，施文真說，審議會委員目前仍有歧見，但預估三個子法有望在今年暑假期間公告。至於碳費費率上路時間，施文真坦言，尚無法預估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言