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工總喊話考慮核能 賴清德未回應

聯合報／ 記者林海謝柏宏／台北報導
工總昨天舉行第13屆第1次理監事聯席會議及理監事迎新送舊午宴，新任理事長潘俊榮（左）邀請副總統、總統當選人賴清德（右）與會，兩人會中彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
工總昨天舉行第13屆第1次理監事聯席會議及理監事迎新送舊午宴，新任理事長潘俊榮（左）邀請副總統、總統當選人賴清德（右）與會，兩人會中彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

工業總會昨舉行理監事交接，準總統賴清德受邀出席頒發當選證書，新任理事長潘俊榮當面向準總統賴清德喊話表示，七大工業國也認為核能是乾淨能源，希望政府能考慮核能。但賴並未正面回應潘俊榮對核能的期待。

工總理監事聯席會議昨邀賴清德、行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能等親自出席，榮譽理事長許勝雄和苗豐強也與會。

潘俊榮表示，能源與缺工、用水等問題，是企業相當關注的，核能不僅乾淨、成本低，也沒有碳排問題。全球目前共有四四三座核能電廠運作中，籌畫中的也有一百多座、施工中的也有約六十座，七大工業國日前承諾不再發表反核言論，並認為核能乾淨、沒有汙染，經濟上來說成本最低，而二十年前與二十年後情況已經不同，企業界對穩定供電也有焦慮與煩惱。

賴清德則表示，政府會與業界共同解決五缺問題，政府也會發揮供應鏈上優勢，不管是與大陸保持友善關係，或是各國簽訂貿易協定，甚至是加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）讓台灣經濟發展更有韌性。

鄭文燦致詞指出，政府會在不缺電的前提推動能源轉型，發展多元能源配比，立院也正在討論核電延役，核能雖然被認為可解決排碳問題，但必須要解決法制、技術面，更要有社會共識。

核能 潘俊榮 賴清德 鄭文燦

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