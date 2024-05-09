核四前廠長看停電：電力問題 反映基層人力不足

桃園光四月停電就高達卅五次，成為停電重災區，國民黨立院黨團昨要求準閣揆卓榮泰就任後，針對台灣能源系統性問題到立法院專案報告。對於桃園市長張善政點出台電可能因為財務狀況不良而降低服務品質，專家也點出，目前電力問題出在基層的人力不足，導致變成故障搶修而不是維修保養。

國民黨立院黨團昨舉行記者會，黨團書記長洪孟楷呼籲政府，不要再把停電的責任推給桃園，稱是因桃園發展快速，造成供電跟不上，他質疑，若供電跟不上，代表電力儲備根本不夠。

多位桃園藍委也砲聲隆隆，涂權吉說，他的選區三周內發生五次大規模停電，沿海這麼多的鄉親支持民進黨，犧牲生活品質，卻得不到穩定的供電。牛煦庭質疑經濟部，「是將桃園當作分區輪流停電的演練標的嗎？」經濟部欠桃園交代。萬美玲要求台電組成專案調查小組，邀請外部委員、專家學者，調查真正原因。

國民黨立委廖偉翔指出，行政院日前送來追加台電一千億元預算的報告書，真正的說明只有一頁半，內文沒有提到減少虧損方案、沒有提到綠電弊案問題、甚至沒有提到能源政策如何修正，沒人能夠接受，「請政府至少告訴人民，補了一千億元後，可以撐多久？」

核四廠前廠長王伯輝表示，現在電力的問題出現在基層反映人力不足，據了解，台電基層因近年用戶數成長很快，許多區域戶數早已超過十三萬戶的基準，按理應該切割更多區域增加巡修人力，但只有工作量增加，卻不見人力增加。

王伯輝說，基層反映人力不足卻仍推動綠能布建、班班有冷氣等，導致巡修的日常工作多，變成故障搶修而不是維修保養，如同一台車沒時間保養，日積月累就是增加設備故障的機率。