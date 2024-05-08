學者籲建立科研生態圈 因應氣候變遷調適

學者倡議，氣候變遷調適和2050淨零同樣重要，盼能建立科研生態圈，由上位統籌學研、政府機關，並投入預算。環境部表示，未來徵收碳費後會納入溫管基金，支用項目也會包含調適。

國家科學及技術委員會、國家環境研究院今天舉辦國家氣候變遷科學報告公開說明會。

「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」主編之一、中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄接受媒體聯訪時表示，現在很多人都將目光放在碳費上，如果可以撥一部分到氣候變遷調適，是很重要的。

許晃雄指出，在調適的科學研究，相對於淨零的資源少得很多；但根據聯合國氣候變遷報告，「調適和淨零是兩隻腳」，在2023年底第28屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）報告中，調適的論述就占了一半。

許晃雄建議，最理想的狀況，是能有上位機制啟動國家計畫，研擬「科研生態圈」，像一串粽子，拉一條線就能讓學研、政府機關就全部動起來；但這包含行政權力、預算等問題。

環境部次長施文真今天接受媒體聯訪時表示，未來徵收碳費之後會納入溫室氣體管理基金（溫管基金），現在正在研擬溫管基金的收入支用管理辦法修正草案，在草案中會包含不同專款專用的項目，目前都還在規畫。

施文真提到，現在外界也對基金規模有各種想像和評估，若依氣候變遷因應法第33條規定，大方向包含13個項目，調適、公正轉型都是溫管基金未來的支用項目；至於要用什麼方式協助，都可以再討論。