玉山降雪持續中 積雪達9.5公分

2018-02-07 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



玉山降雪了，中央氣象局說，玉山北峰今天凌晨0時50分下雪，至清晨5時仍持續中，目前累積9.5公分雪深。 玉山降雪了，中央氣象局說，玉山北峰今天凌晨0時50分下雪，至清晨5時仍持續中，目前累積9.5公分雪深。圖／氣象局提供 分享 facebook

氣象局說，清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低，白天起至明天寒流逐漸減弱，各地氣溫仍低；今明天早晚仍有寒意，白天氣溫僅小幅回升，仍要做好保暖禦寒的工作，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害；由於南方水氣北移，各地都有機會出現降雨且雲量較多。

周五各地氣溫回升，西半部地區日夜溫差大，預計各地高溫約19至25度，愈往南愈溫暖，往北則較涼爽；鋒面接近影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區大致多雲，周五晚起至周六白天鋒面通過，各地都有短暫雨，高溫稍微下降。

氣象局說，周六晚起又有一波寒流南下，周日至下周二清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫將再度下降，屆時中部以北及東北部低溫將下探8、9度，南部及花東則約11至13度，下周二白天起寒流減弱，氣溫明顯回升；由於水氣偏少，周日東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二各地大多晴到多雲的天氣，西半部日夜溫差比較大，請注意。