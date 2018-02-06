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悲劇！81歲阿婆住防火巷無遮蔽疑受凍往生

冷到要命！新竹猝死一周超過30人

2018-02-06 19:06聯合報 記者郭政芬╱即時報導

全台氣溫陡降，不少心肌梗塞的高危人群中老年人發病，光新竹縣市一周就超過30位民眾猝死，醫生提醒，天冷不僅要保暖，建議監控血壓、心跳等數據，才能及早發現。

中央氣象局今天發布，週末又有寒流報到，2月10日晚間至13日全台乾冷，沿海低溫探攝氏7度，讓不少人憂心身體狀況。

昨天清晨平地最低溫為新竹6.3度，創下當地入冬以來最低溫。新竹縣、市消防局統計，從上月28日起到昨天為止，共38件內科猝死。台大醫院新竹分院心臟內科主任謝慕揚說，本周急診室人滿為患，且到院前心跳停止的病人，有增加趨勢。

謝慕揚指出，近來天氣寒冷，幾個危險因子(高血壓，高血脂，糖尿病)或曾經冠狀動脈心臟病、中風、慢性肺功能差的民眾，除注意保暖外，應在早晚、出門運動前量血壓、心跳，確認是否有上升狀況。

謝慕揚說，在臨床上，氣溫陡降常會引發急性腦中風心肌梗塞、心律不整、嚴重高血壓造成的主動脈剝離，甚至因熱水器位置、天冷門關緊閉等導致一氧化碳中毒等。他表示，民眾若有胸悶、胸痛的徵兆，多為心肌梗塞的前兆；手腳無力是中風的前兆之一；另外頭暈、很喘與心律不整有關。

他發現，許多老人家發現身體異狀時，都想說「睡一下就好了」，反而錯過就醫關鍵時間，他建議民眾若發現走路、爬樓梯，就感到胸悶、冒冷汗、呼吸變喘，謝慕揚建議「要出門運動前，先血壓、心跳紀錄做好，帶著紀錄到門診就醫，由醫生評估並檢查。」

全台氣溫陡降，昨天清晨平地最低溫為新竹6.3度，創下當地入冬以來最低溫，新竹山區...
全台氣溫陡降，昨天清晨平地最低溫為新竹6.3度，創下當地入冬以來最低溫，新竹山區都下雪了。記者郭政芬／翻攝
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腦中風低溫心肌梗塞

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