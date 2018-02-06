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冷無止盡...周六冷空氣升級寒流！一路冷到下周二

2018-02-06 19:02聯合報 記者侯俐安╱即時報導

這波寒流持續到明天清晨，不過周六南下的冷空氣，原本強度為強烈大陸冷氣團，中央氣象...
這波寒流持續到明天清晨，不過周六南下的冷空氣，原本強度為強烈大陸冷氣團，中央氣象局今天上午最新預報升級為寒流。記者侯永全／攝影
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寒流一波接一波！這波寒流持續到明天清晨，不過周六南下的冷空氣，原本強度為強烈大陸冷氣團，中央氣象局今天上午最新預報升級為寒流。氣象局表示，周六全台有雨、晚上寒流南下，氣溫一路下降，下周日至周二受寒流影響，中部以北下探8到9度、沿海空曠地區低溫下探7度，這波寒流偏乾冷、日夜溫差大，預計下周二白天才會回溫。

入冬最強寒流持續發威，今天高雄10.2度、蘭嶼11.4度、金門4.5度都突破今年入冬該測站最低溫紀錄。

預報員程川芳表示，明天清晨持續受到寒流影響、氣溫偏低，仍都是在10度以下低溫，中部以北沿海空曠地區低溫下探6度，預計明天白天至周四寒流逐漸減弱，但冷空氣還是很強、氣溫也低，加上有南方雲系北移、雲量多，北部、東半部及中南部山區有局部雨，其他地區也有零星短暫雨。

降雪方面，明、後天在高山地區2000公尺以上還有機會，合歡山到周日都有機會下雪，玉山明後天也都有機會降雪。

程川芳表示，周五各地氣溫明顯回升，北部可以回升到18-20度、中部20-22、南部可以到25-26度，中南部日夜溫差較大。直到周五晚上鋒面接近，周六受到鋒面通過影響、全台有雨，周六晚上寒流南下、氣溫下降，周日到下週二清晨受寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，要一直到下周二白天寒流才減弱。

程川芳表示，下周二至周四除夕氣溫明顯回升，高溫可以超過20度以上，一直到過年都是溫暖舒適天氣。

寒流低溫氣象局

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