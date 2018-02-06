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影／積雪管制 梨山武陵農場客運今停駛

2018-02-06 14:08聯合報 記者雷光涵╱即時報導

公路總局表示，受寒流影響今天有兩路公路客運停駛或提前折返，包括【6506】豐原梨山線，因台14甲鳶峰至41Ｋ大禹嶺路段路面結冰無法通行，豐原往梨山於埔里折返；梨山往豐原，於台8線109Ｋ處折返。【6508】梨山武陵農場線則因台7甲45Ｋ-57Ｋ思源路段積雪管制，班車無法通行，今天停駛。公路總局已派員以機具清理台7甲線思源埡口~南山(45~34k)路段的積雪。

武陵農場寒流埔里

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