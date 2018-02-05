寒流威力全開！5測站破入冬最低溫紀錄

2018-02-05 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



氣象局玉山觀測站降雪。圖為上月30日降雪資料照。 圖／中央氣象局提供 分享 facebook 入冬最強寒流持續發威，台北陽明山繼兩年前「霸王級寒流」以來首度飄雪，中央氣象局持續對全台22縣市發布低溫特報，明晨各地仍然冷颼颼，西半部、東北部低溫下探7至9度，中部沿海空曠地區預估下探6度，花東也僅10至12度，即使白天北部、東北部高溫也只有9至15度，中部及花東高溫約13至18度、南部約18至21度。

氣象局觀測，今天基隆低溫8.1度、台北7.6度、新屋6.4度、新竹6.3度、梧棲7.7度，都創該測站入冬最低溫紀錄，氣象局表示，明天清晨仍是這波冷空氣最強時刻，各地恐再創入冬新低溫。

氣象局預報員林伯東表示，這波寒流將持續到後天清晨，屆時水汽減少，太平山、拉拉山、大屯山、七星山等1千公尺以上高山降雪機率變小，玉山、合歡山則本周大多數時間都有機會再降雪。

氣象局預估周末還有新一波強冷空氣南下，強度恐達強烈大陸冷氣團。林伯東表示，這波寒流周三白天起減弱，但水氣增加、各地氣溫仍偏低，除中南部平地多雲，其他地區仍有短暫雨，周四、周五清晨中部以北低溫約10至11度；周五白天起氣溫明顯回升，將是本周天氣最好的一天，西半部溫度約19至25度，愈往北愈涼爽。

周六晚上強烈大陸冷氣團南下將影響到下周一，溫度將再下降，北部最低溫下探11度，這波冷空氣先濕冷、後乾冷，北部、東半部有短暫雨。