春節天氣如何？ 彭啟明：偏暖的機會較高

2018-02-05 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天至周三清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低。聯合報系資料照 分享 facebook 天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這波冷空氣在今天清晨又創下新低紀錄，北部沿海到淡水、新屋到新竹，跌到6-7度，北部都會7-8度，中部從台中到台南8-9度，花蓮11度，台東13度。尤其桃園以北到宜蘭，水氣很充沛，持續性的毛毛細雨，濕度又高，感受上相當的濕冷不舒服。周日晚上雖然有地震，天冷和地震這是兩件不同意義，當中尚無關聯性存在，不過也讓大家思考，天氣很冷時，萬一遇上災變如何處置。

他說，昨天也恰巧是24節氣中的立春，代表春天的開始，目前在台灣頗有春寒料峭的意味。今天整天持續類似昨天的天氣，北部下雨的面積及雨量，已經較昨天少很多，明天開始降雨會逐漸趨緩，只剩下東北部迎風面的降雨，周三會少得更多，不過低溫還是持續，預期這樣的低溫將延續到周三清晨，之後會每天緩回溫，持續到這個周末，周五、周六會回到15-20度，很舒服的天氣類型，不過麻煩的是周日，可能還會有一波冷空氣南下，這波比較偏乾冷，預期下周一、下周二接近，周三就轉晴回溫，這波的變化空間還不小，主要還是要看冷空氣的走向，台灣位於冷空氣活動邊緣，差一點的變化就差很大，到底冷空氣會到幾度，現在還有些不確定，也有機會和這波類似，但影響時間較短很多，才約1天時間。

他說，今天在北部的1000公尺的山脈，持續有雪、霰或霧淞出現，這3個看起來很像，但卻不大相同，不過一片雪白的景致，對偏熱帶的台灣，很難得一見。用路安全還是最重要，務必要聽從道路管理單位的管制，並加裝配備，不然已經有不少打滑肇事的事件發生，這在高山上是頗難處裡的一件事。

彭啟明提醒，這樣連續數天的冷，低溫環境的壓力，應該不少人會覺得不適應，應該多趁未來周四五回溫的時候，可以去看看醫生，確認身體的特徵。統計上這樣的環境的確對身體是頗大的考驗，提醒您務必要對年長者提高警覺，家裡溫度適度的調升，是一個很必要的做法。

不少人關心春節的天氣，他說，從目前各種氣候預測資料顯示，偏暖的機會較高，至少不會像這幾天那麼的冷了，尤其經過這幾波的強冷空氣後，已經有些小波動系統在未來的預測系統上出現，開始逐漸有春天的訊息出現。

氣象局說，今天至周三清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低；今天華南雲雨區東移，北部及東北部地區有雨，東部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨；明天北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局指出，周三白天起至周四寒流逐漸減弱，各地氣溫仍低，周五清晨各地氣溫較低，白天明顯回升，中南部日夜溫差大；周三至周六北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。周六晚起至周日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，氣溫再度下降；東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，北部、東北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。