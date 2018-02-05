影／鄭明典：大屯山鞍部氣象站下雪中

2018-02-05 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書指出，大屯山鞍部氣象站下雪中，氣象局網低溫排名全部在7字頭以下了，今明兩天最冷。

中央氣象局說，今天清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低；華南雲雨區東移，北部及東北部地區有雨，東部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

氣象局說，今天至周三清晨寒流籠罩全台，各地是持續性的寒冷天氣，氣象局已針對全台各地及澎湖、金門、馬祖發布低溫特報，要做好長期保暖禦寒的工作，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害；今天至周三西半部及東北部的低溫將下探至7到9度，空曠地區不排除更低一些，花東低溫約11、12度，不過花東縱谷內也只有10度左右的低溫，即使在白天，北部及東北部高溫也只有9到13度，整天都相當濕冷，中部及花東也頗有寒意，高溫在14到18度，南部則約17到21度；今天至周二清晨為此波寒流冷空氣最強的時段，北部將有持續性低於10度的低溫，請特別留意。

至於降雨、降雪方面，配合華南雲雨區的東移，北部及東北部降雨區域較廣，花東及中南部也有局部短暫雨，寒流影響期間在2000公尺以上高山將有機會出現降雪，氣象局說，甚至今天北台灣在1000公尺以上的山區也有機會出現降雪，提醒若有規劃賞雪行程的朋友，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，而山區道路容易有結冰的現象，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

周三白天至周四寒流逐漸減弱，白天氣溫稍回升，但各地氣溫仍低；迎風面的北部及東半部地區雲量仍多有短暫雨，中南部轉為多雲的天氣，不過山區仍有局部短暫雨。氣象局說，周五清晨各地氣溫較低，白天將會明顯回升，中南部日夜溫差較大；周三至周六北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

氣象局說，周六晚起至14日又會有一波冷空氣南下，強度預計是大陸冷氣團或大陸冷氣團的等級，各地氣溫將再度下降，冷空氣持續的時間還要觀察；這波水氣較少，僅北部及東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

大屯山鞍部氣象站今晨6時下雪現況。圖／氣象局提供 分享 facebook