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新竹6.3度！吳德榮：今至周三清晨冷空氣最強

2018-02-05 06:44聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率；因連日降雨，請注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫為新竹6.3度、新屋6.4度、淡水6.9度，又比昨晨略降，已達這波「緩進式寒潮」谷底。顯示除了部分地區在1月上、中旬寒流，因強輻射冷卻造成的極低溫未被突破外，截至今晨5時30分台北的7.7度、大屯山的零下0.2度等部分觀測站，皆創今年最低。

他說，降雨由北往南逐漸減少；太平山、拉拉山、合歡山正如預測，氣溫低、水氣足，今天積雪仍將持續增加。氣象局鞍部觀測站昨天下午5時報告陰有陣雪，今晨大屯山的零下0.2度，顯示大屯山、七星山區有雪、雨挾雪、冰霰3種現象交替出現，今天仍將持續。

吳德榮指出，今天至周三清晨，皆處在冷空氣最強的階段，最低氣溫大約在7度左右。今北台灣很多地區整天仍在10度以下，極濕冷；其他地區也明顯偏冷；明天至周三晨，天氣短暫轉乾，山區降雪暫停，白天有機會偶見陽光，但還是很冷；一定要注意保暖，小心防範寒害的發生。

他說，周三白天起至周四冷空氣逐日小幅減弱，氣溫緩升，但水氣再增多、又轉濕冷，仍要注意保暖、防寒。合歡山仍有降雪機率，太平山因氣溫漸升、機率逐漸降低，七星、大屯山已無機率。周五冷空氣明顯減弱，天氣出現空檔、氣溫回升；此波「緩進式寒潮」終告結束。

他表示，周六另有冷鋒快速通過、帶來降雨，鋒後冷空氣很強、氣溫劇降。但移動快速，周日、下周一天氣已轉乾冷；應注意冷空氣加上清晨輻射冷卻作用，所帶來的極低溫。

至於是否冷到過年？他說，因為未來這波是快速移動的系統，即使考慮模式的模擬誤差，也不至於拖到過年；這種擔心只能說是太過慮了！ 至於距今十餘天的過年，天氣如何？不但已超過模式較堪用的7天，更超過誤差已極大的10天。

中央氣象局說，今天清晨寒流影響，各地氣溫明顯偏低；華南雲雨區東移，北部及東北部地區有雨，東部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

氣象局說，今天至周三清晨寒流籠罩全台，各地是持續性的寒冷天氣，氣象局已針對全台各地及澎湖、金門、馬祖發布低溫特報，要做好長期保暖禦寒的工作，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害；今天至周三西半部及東北部的低溫將下探至7到9度，空曠地區不排除更低一些，花東低溫約11、12度，不過花東縱谷內也只有10度左右的低溫，即使在白天，北部及東北部高溫也只有9到13度，整天都相當濕冷，中部及花東也頗有寒意，高溫在14到18度，南部則約17到21度；今天至周二清晨為此波寒流冷空氣最強的時段，北部將有持續性低於10度的低溫，請特別留意。

至於降雨、降雪方面，配合華南雲雨區的東移，北部及東北部降雨區域較廣，花東及中南部也有局部短暫雨，寒流影響期間在2000公尺以上高山將有機會出現降雪，氣象局說，甚至今天北台灣在1000公尺以上的山區也有機會出現降雪，提醒若有規劃賞雪行程的朋友，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，而山區道路容易有結冰的現象，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

周三白天至周四寒流逐漸減弱，白天氣溫稍回升，但各地氣溫仍低；迎風面的北部及東半部地區雲量仍多有短暫雨，中南部轉為多雲的天氣，不過山區仍有局部短暫雨。氣象局說，周五清晨各地氣溫較低，白天將會明顯回升，中南部日夜溫差較大；周三至周六北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

氣象局說，周六晚起至14日又會有一波冷空氣南下，強度預計是大陸冷氣團或大陸冷氣團的等級，各地氣溫將再度下降，冷空氣持續的時間還要觀察；這波水氣較少，僅北部及東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

今天至周三清晨寒流籠罩全台，各地是持續性的寒冷天氣。聯合報系資料照／記者邱德祥攝...
今天至周三清晨寒流籠罩全台，各地是持續性的寒冷天氣。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
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