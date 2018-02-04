合歡山積雪成溜冰場 百輛車原地打滑困雪地

2018-02-04 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



連日大雪，合歡山上自台14甲線37.5公里小風口西端開始，往西一直至31.5公里武嶺，這段長達7公里上下坡路布滿了破碎的冰面和厚重的雪堆，彷彿就像一片廣大的溜冰場，只要是二輪驅動的車輛全部爬不上坡道，頻頻在原地打滑，每天均有超過50部的車輛受困在雪地中，合歡山雪季勤務員警這3天來深入雪地協助遊客脫困。

合歡派出所長張文盛指出，在海拔3115公尺高的松雪樓前，每日溫度在零下2至3度左右徘徊，加上濃烈的大霧，能見度極差，每部車寸步難行，員警在停車場前拼命吹哨、揮舞指揮棒，讓車輛能夠在大霧中依著員警指示順利通行。

張文盛表示，台14甲線小風口及克難關均有一條45度的陡坡，就算是加掛雪鍊的二輪驅動車輛，在此全都無法前進，造成後方形成一條車龍，員警得趕往協助駕駛人將車推上平面，但遇到車齡老邁性能不佳的老車時，員警也會建議返程或改道避免受困在此最險峻的路段上。合歡山昨日下午即發生4件車輛打滑擦撞的A3交通事故，肇因都是車輪打滑失控。