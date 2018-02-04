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影／冷颼颼 寒潮發威全台急凍到周三

2018-02-04 17:32聯合報 記者林洧旭╱即時報導

超級寒流來襲，台北陽明山地區昨晚開始下霰，不少民眾搶著上山追雪，但白天起溫度降不下去，因此未達下雪條件，讓不少民眾大失所望，但更高山的地方走，像拉拉山跟太平山地區，因為高度夠水氣足，早已成了一片銀白世界雪景。

把輪胎抬起，仔細裝好雪鏈。

入冬最強寒流來襲，北市最有可能下雪的，陽明山二子坪地區一大早，就湧入大量遊客，車輛得掛好雪鍊才能通過管制，但熱血衝山上，想感受台北第一場雪的遊客，有點失望。

遊客：「就很冷一直下雨，跟前年比差很多，前年都是雪，滿地的雪，現在就不知道是甚麼，好像一些霰。」

沿著路邊走只見草地旁只剩為數不多的融冰場景，原來前一天晚上八點多降下冰霰後，氣溫遲遲降不下來，直到下午三點23分。鞍部站氣溫下降至1.8度時，才再度觀測到冰霰，下不到20分就停了，但時有時無的冰霰讓小朋友玩興不減，抓起地上的融冰捏小雪人。

小朋友：「我做的是雪人。」

遊客：「我們昨天先住在陽明山，早上七點多趕快上來，小孩子沒看過比較興奮。」

台北大屯山沒下雪，桃園的拉拉山區倒是成為一片銀白世界從林務局管理站到神木區，到處都積滿白雪，讓遊客看了好興奮！氣象局表示，這波寒流水氣周一下午後就會轉弱，想追雪，得把握周日到周一清晨的好時機。

氣象局預報員李孟軒：「阿拉斯加和亞洲之間附近有個阻塞高壓，導致這波冷空氣無法往東邊移，因此一波一波向南移影響台灣。」

寒潮正全面爆發，台灣從3號開始面臨這波本世紀第二長的寒流侵襲將會連續冰凍5天，中部以北沿海空曠地區，低溫可望下探6度，周五、周六二天，全台已有超過70人，可能因為天冷而猝死。氣象局提醒這波寒流走了之後，預計周六又有一波強冷空氣影響台灣，民眾禦寒，不要掉以輕心！

連日的低溫在昨天凌晨來到最低溫，大屯山主峰飄下冰雨雪花，道路兩旁積起小雪堆，而不...
連日的低溫在昨天凌晨來到最低溫，大屯山主峰飄下冰雨雪花，道路兩旁積起小雪堆，而不少聽聞下雪消息的民眾，也樂的趕上山來堆起雪人拍照留念。記者許正宏／攝影
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寒流氣象局冰霰
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