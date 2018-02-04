全台急凍水氣足 山區賞雪湧車潮

2018-02-04 17:17 中央社 台北4日綜合報導



入冬以來最強寒流持續發威，全台各地及澎湖、金門、馬祖易出現10度以下低溫，合歡山、玉山、太平山等地都下雪，湧入賞雪車潮，警方提醒注意行車安全。

氣象局指出，北台灣一整天攝氏7到10度，幾乎整天有雨，2000公尺以上高山有機會降雪，北部1000公尺以上的山區也有降雪或積冰的機率。今天玉山測站回報下雪，大屯山方面，若是以氣溫跟水氣推測，在氣溫接近零度時，水氣豐沛有可能下冰霰或雪。

花蓮縣警察局新城分局巡官林勁元表示，合歡山從2日晚上開始下雪，這兩天都持續飄雪，今天上午積雪達到入冬來最厚，約20公分，這兩天剛好是例假日，湧入賞雪車潮，車子打滑事故不斷。

海拔約2000公尺的太平山國家森林遊樂區從昨天凌晨3時到今天持續降雪，太平山莊積雪厚度最深約8公分，景色一片雪白。海拔約1200公尺的宜蘭縣大同鄉南山村昨天深夜起也下雪，飄起片片雪花。

桃園市政府風景區管理處長葉宗賦表示，拉拉山地區昨晚雪下得很大，但從今天清晨到下午2時都沒有再下雪，目前的溫度大約是攝氏零度正負1到2度間，依照天候狀況，預計傍晚到晚上有機會再降雪。

新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯、新光、鎮西堡、宇老等部落，昨天下午接連飄雪，讓當地部落居民與上山遊玩的民眾興奮不已，紛紛拍影片、照片上傳網路，建築物、車輛上方都被白雪覆蓋，樹木與草地也覆蓋大面積霧淞，相當美麗。今天凌晨雪勢停止，道路沒有積雪，樹上的霧淞開始融化、掉落路面。

警方提醒，民眾賞雪須注意行車安全，若路面結冰，車輛須掛雪鏈，有很多民眾不會掛雪鏈，導致雪鏈斷掉和脫落，造成車子打滑和損壞，必須請求拖吊。各地會視狀況評估是否道路管制。（編輯：唐聲揚）