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拉拉山下大雪了！ 神木林區銀色美景踩出雪腳印

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連續飄雪27小時 太平山被冰封了！

2018-02-04 07:40聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

這次寒流來襲，宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)雪勢仍不斷，截至早上6時許已經下了27小時，路面結冰2公分，積雪最高達8公分，形同被冰封一般。

羅東林管處表示，目前雪多下至海拔高1150公尺的宜專一線13公里處以上，路面結冰狀況從16公里處開始，19公里處路面結冰2公分開始，沿途增厚至見晴約8公分。早上6時30分，太平山莊溫度-2度、溼度90%、積雪8公分；翠峰山屋溫度-2.5度、溼度70%、積雪6公分。

雖然山區積雪非常美，但考量人員安全，林管處據氣象局預測資料研判路面積雪狀況於短天期內難以銷融，目前翠峰林道暫時封閉；太平山莊區域為避免昨天住宿遊客受困，因此遊樂區自宜專一線14.5公里(海拔約1300公尺)以上區域封閉，如有加裝雪鏈遊客則自行衡量安全性賞雪及雪季道路救援困難度與有限性。

2月4日至5日是寒流最強時期，為避免遊客受困，太平山莊暫不提供住宿，將等寒流雪害結束後再行開放；遊樂區開放區域以彈性管制點(約宜專一線14.5k)以下為主，開放區域的休園時間將依據實際氣候狀況彈性調整。

太平山莊經理賴俊仁表示，今天太平山國家森林遊樂區開園時間暫定調整為早上7時，一大早開園時間售驗票站等待入園車輛就排了1.5公里，但賴表示，不排除依據現場狀況提早封園，希望今天能讓所有山莊住宿遊客都能平安順利返程。

宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早...
宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早上6時許已經下了27小時，路面結冰2公分，積雪最高達8公分，形同被冰封一般。圖／羅東林管處提供
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宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早...
宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早上6時許已經下了27小時，路面結冰2公分，積雪最高達8公分，形同被冰封一般。圖／羅東林管處提供
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宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早上6時許已經下了27小時，路面結冰2公分，積雪最高達8公分，形同被冰封一般。圖／羅東林管處提供
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今天太平山國家森林遊樂區開園時間暫定調整為早上7時，一大早開園時間售驗票站等待入...
今天太平山國家森林遊樂區開園時間暫定調整為早上7時，一大早開園時間售驗票站等待入園車輛就排了1.5公里。圖／羅東林管處提供
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連續降雪27小時，已成雪害，太平山園區小火車也被冰封了。。圖／羅東林管處提供
連續降雪27小時，已成雪害，太平山園區小火車也被冰封了。。圖／羅東林管處提供
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太平山莊區域為避免昨天住宿遊客受困，因此遊樂區自宜專一線14.5公里(海拔約13...
太平山莊區域為避免昨天住宿遊客受困，因此遊樂區自宜專一線14.5公里(海拔約1300公尺)以上區域封閉。圖／羅東林管處提供
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宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早...
宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早上6時許已經下了27小時，路面結冰2公分，積雪最高達8公分，形同被冰封一般。圖／羅東林管處提供
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宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早...
宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早上6時許已經下了27小時，路面結冰2公分，積雪最高達8公分，形同被冰封一般。圖／羅東林管處提供
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宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早...
宜蘭太平山罕見連續飄雪，遊樂區自昨天(3日)清晨03時起開始降雪，迄今(4日)早上6時許已經下了27小時，路面結冰2公分，積雪最高達8公分，形同被冰封一般。圖／羅東林管處提供
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