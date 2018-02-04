急凍開始！新屋7.8℃、新竹8℃ 雙破入冬最低溫

2018-02-04 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



入冬最強冷空氣來襲，玉山、合歡山、太平山今天陸續降雪，大屯山晚間也下起冰霰，氣象局觀測，晚間各地低溫不斷下滑，平地最低溫出現在新屋晚間8時01分時已達到7.8度、新竹在晚間8時10分也只有8度，雙雙都破入冬最低溫。另外，淡水也下滑到8.1度、板橋8.9度、台北9度，愈晚將愈冷。

氣象局預報員林定宜表示，明後天台北一整天都有可能在10度以下，這波寒流影響時間恐長達5天，可望創下本世紀第二長寒流天數紀錄，提醒民眾務必注意保暖。

林定宜表示，今晚到明天清晨氣溫將持續下滑，預估明天北部地區低溫8度、中部9度、南部10度，東部11度，台北都會區一整天都在10度以下，降雨方面，持續受到華南雲雨帶東移影響，今明天北部、東北部仍有雨，溼冷天氣維持到明天，下周二後轉為零星降雨。

林定宜表示，這波寒流將影響到下周三清晨，今天到下周二清晨是寒流威力最強的時候，這段時間西半部和東半部低溫將下探7到9度，沿海空曠地區低溫僅六度，恐出現連續5天溫度低於5度的狀況。

林定宜表示，目前史上紀錄最長的寒流是1963年的16天寒流，其次是2004年連續6天寒流，這波寒流若持續5天，也就是台北連續5天出現低於10度低溫，將打破前年的「霸王級寒流」4天紀錄，創下本世紀第二長寒流天數紀錄。

林定宜表示，明後天北部1000公尺以上高山，包括大屯山、七星山，都有機會下雪或冰霰，2000公尺以上高山周三前也會都有機會下雪，3000公尺以上高山只要有水氣就有可能降雪。

為擔心中高海拔路段路面結冰，公路總局今天晚間也宣布台七線下巴陵至西村路段、台7甲線南山到思源路段、台14甲線翠峰至大禹嶺路段預警性封路，請用路人密切注意公路訊息。

氣象局提醒，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾應注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒，使用電暖器具，須注意用電安全。氣象局預測，下周三起至下周五寒流逐漸減弱，白天氣溫稍回升，但北台灣仍整天偏涼，其他各地早晚氣溫仍偏低，須注意日夜溫差大。