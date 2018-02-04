全台急凍10度以下 民眾瘋追雪

寒流來襲，昨晚八點左右，北市大屯山助航站附近開始降下冰霰，特地上山賞雪的民眾直呼幸運。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

寒流南來，二千公尺以上高山降雪，太平山、合歡山都成銀色世界，昨天假日吸引不少民眾上山追雪。寒流今天持續發威，氣象局預報北部一千尺以上山區也可能降雪，不少人想要上山領略雪國風情。

氣象局說，今明兩天全台可能都籠罩在攝氏十度以下的寒流中°

雪地路面結冰，部分路段管制或限加掛雪鏈車輛通行，但太平山因路面濕滑，昨天有車輪加掛雪鏈仍打滑；合歡山也有追雪車輛打滑擦撞，網路流傳有輛瑪莎拉蒂新車因碰撞車頭「破相」。

玉山昨又見兩波降雪，幾天來積雪達八點九公分。不過，玉山從本月一日至廿八日靜山一個月，主峰、群峰區域停止入園，遊客無緣進入。

海拔二千公尺的太平山國家森林遊樂區，昨溫度下探攝氏零下二度，凌晨開始飄雪，白天則間歇夾雜冰霰或雨水。太山平平日遊客約五百人，寒假一千人：昨傳出降雪，吸引追雪人潮上山，單日湧進四千人。

太平山國家森林遊樂區昨天飄雪，積雪雖不多，但浪漫雪景仍讓上山賞雪民眾欣喜不已。 圖／林務局羅東林區管理處提供 分享 facebook

林務局羅東林區管理處太平山莊經理賴俊仁說，昨天瑞雪下一整天，遊樂區內翠峰林道管制進入，翠峰山屋房客移到較低海拔的太平山莊，避免受困。考量積雪路滑，交通難行，太平山園區昨天下午二點停售門票。羅東林區管理處與警方今會持續管制交通，清除上山道路結冰再開放。

桃園復興區拉拉山上巴陵、神木區和光華山頂的塔曼山昨午也飄下雪花，讓上午衝上山「等雪」的遊客超興奮。

台灣戲雪「聖地」合歡山，前晚就有人開車上山追雪，因高山路面結冰受管制，只能行駛到翠峰。昨天上午七點管制解除後，車潮開始上山，從鳶峰到武嶺的十公里路段嚴重塞車，武嶺停車場擠滿車輛。

冷氣團發威，合歡山成了銀色世界，也吸引遊客上山追雪，造成武嶺大塞車。 圖／周姓讀者提供 分享 facebook

公路總局表示，合歡山公路鳶峰到大禹嶺路段、拉拉山公路下巴陵至西村路段，因夜間可能降冰霰或下雪，昨晚先後封閉通行，今晨七點確認安全，再視天候決定恢復開放，或限加掛雪鏈車輛通行。

北市大屯山昨晚八點氣溫降至攝氏零點二度，持續下雨且開始下冰霰。警方昨天嚴密監控仰德大道、陽金公路上山車流，但未見車潮。

北市交通警察大隊表示，只要陽明山地區下雪，就會依降、積雪區域分三階段管制交通，要求車輛先掛上雪鏈才能上山。另外，降雪交通管制啟動期間行駛仰德大道上山，必須憑「仰德大道通行證」才能通行。