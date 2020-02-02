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游錫堃掌立院 研議下修參政年齡

2020-02-02 00:02聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

第十屆立法委員昨天報到、就職，並選出民進黨立委游錫堃、蔡其昌擔任正副院長，啟動新國會。游錫堃就職院長時提出優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟等三大面向，並表示未來將透過立法權，研議下降參政年齡。

昨天上午，在大法官吳陳鐶監誓下，一一三位新任立委完成就職程序，隨後舉行正副院長選舉。由於民進黨席次過半，開票結果，獲黨內推舉的游錫堃拿下七十三票順利當選，成為第二位民進黨籍立法院長；蔡其昌獲得六十五票，連任副院長。

新國會昨啟動，民進黨立委游錫堃（左）、蔡其昌（右）當選立法院正副院長。 記者葉信...
新國會昨啟動，民進黨立委游錫堃（左）、蔡其昌（右）當選立法院正副院長。 記者葉信菉／攝影
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國民黨團推出賴士葆與楊瓊瓔競選正副院長。院長得票部分，國民黨雖有卅八席，但賴士葆僅獲卅六票，楊瓊瓔獲一票，民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅也各獲一票，另有一張無效票；由於賴品妤在選票中被印在賴士葆的下方，引發國民黨立委「投錯票」的議論。副院長得票，楊瓊瓔獲卅六票、台灣民眾黨立委賴香伶獲五票、時代力量立委王婉諭三票、國民黨立委鄭天財、溫玉霞各獲一票，同樣引發「投錯票」揣測。

游、蔡於下午五時在大法官林俊益監誓下就職。游錫堃以國、台語交錯發表就職演說表示，立法院是全國最高民意機關，未來將在兼顧程序正義、立法品質與議事效率下，一切以民意為依歸，承接歷屆立法院在國會改革上的努力。

針對未來四年國會展望，游錫堃提出三大面向，首先要優化國會功能，唯有健全的國會才會有健全的民主體制，也才會有健全的行政與司法；第二是強化世代共贏，台灣是一個國家，全體人民是一家人，唯有世代合作、世代共治才能世代共贏共榮，讓各個世代的民眾都能肩負起國家發展責任，未來將透過立法權，研議下降參政年齡，並積極監督行政部門健全法制，期能早日落實世代公平正義。「第三個方向是深化民主同盟。」游錫堃表示，民主是普世價值，也是台灣的立國基礎；未來將持續推動國會外交，用民主的軟實力爭取國際支持。

他表示，正值中美貿易戰，台灣外交否極泰來之際，我國應該乘勢積極強化國會外交功能，在國際上為台灣發聲，並推動與美、日、歐、加、澳等民主同盟國家簽訂ＦＴＡ，進而建立正式外交關係。

游錫堃也談到，因應國際新局勢及提升國家競爭力，知勢知變，讓立法院如同廣納民意的江海，謹記「議權民授」，力踐上述「三化」，共同建構多元理性的新國會，建設台灣成為小而美的富強國家。

游錫堃就職後，立即進辦公室批示第一份公文，繼續任命立法院祕書長林志嘉。

立法院民進黨國民黨

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