立院院長選舉拿到1票 賴品妤嚇得喊冤「真的沒投自己」

立法院上午進行新任院長選舉，民進黨委員賴品妤也獲得一票。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

今日（1日）為第10屆立法委員報到、宣誓就職日，連同立法院長選舉也在上午舉行，由民進黨立法院黨團推派的游錫堃一舉拿下，獲得73票，而國民黨團推派的賴士葆則是拿下36票，其中值得關注得是國民黨立委楊瓊瓔、無黨籍立委高金素梅、民進黨立委賴品妤也各獲一票，對此賴品妤嚇得緊急在臉書喊冤，表示「我真的沒有投給自己」。

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這次立院正副院長角逐，民進黨團推派游錫堃、蔡其昌組成的「堃昌配」出馬，國民黨推派立委賴士葆和楊瓊瓔搭擋參選，而民眾黨則是支持游錫堃出馬爭取院長，副院長則是挺自家立委賴香伶，有113位立委投票，結果由國會席次過半的民進黨一舉拿下，游錫堃獲得73票當選第10屆立法院院長，獲得民進黨團62票、台灣民眾黨團5票、時代力量黨團3票以及基進黨1票和無黨籍2票。

投票結果有個亮點，立委新秀賴品妤也投票中獲得一票，對於選舉結果，賴品妤則立刻在臉書喊冤，寫道「誰立法院長投給我，我真的沒有投給自己，冤枉啊啊啊」。

而網友見狀後，也紛紛留言，「爆雷進立院，GO」、「應該是國民黨投的啦，不要逼他們」、「院長好（誤）」、「來自國民黨的愛慕者」、「賴院長聽起來不錯」、「真㭒只有一個，柯南出動了」、「第一天上工就留名了」、「看到拿摸帥，情不自禁投了一票」。