親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

第三高票！立院院長選舉拿1票 賴品妤喊冤「真的沒投自己」

超商口罩趕路中！經濟部FB公告流程「今晚會陸續到超商」

立院院長選舉拿到1票 賴品妤嚇得喊冤「真的沒投自己」

2020-02-01 14:47聯合新聞網 綜合報導

立法院上午進行新任院長選舉，民進黨委員賴品妤也獲得一票。 記者葉信菉／攝影
立法院上午進行新任院長選舉，民進黨委員賴品妤也獲得一票。 記者葉信菉／攝影
分享

今日（1日）為第10屆立法委員報到、宣誓就職日，連同立法院長選舉也在上午舉行，由民進黨立法院黨團推派的游錫堃一舉拿下，獲得73票，而國民黨團推派的賴士葆則是拿下36票，其中值得關注得是國民黨立委楊瓊瓔、無黨籍立委高金素梅、民進黨立委賴品妤也各獲一票，對此賴品妤嚇得緊急在臉書喊冤，表示「我真的沒有投給自己」。

記者葉信菉／攝影
記者葉信菉／攝影
分享

這次立院正副院長角逐，民進黨團推派游錫堃、蔡其昌組成的「堃昌配」出馬，國民黨推派立委賴士葆和楊瓊瓔搭擋參選，而民眾黨則是支持游錫堃出馬爭取院長，副院長則是挺自家立委賴香伶，有113位立委投票，結果由國會席次過半的民進黨一舉拿下，游錫堃獲得73票當選第10屆立法院院長，獲得民進黨團62票、台灣民眾黨團5票、時代力量黨團3票以及基進黨1票和無黨籍2票。

投票結果有個亮點，立委新秀賴品妤也投票中獲得一票，對於選舉結果，賴品妤則立刻在臉書喊冤，寫道「誰立法院長投給我，我真的沒有投給自己，冤枉啊啊啊」。

而網友見狀後，也紛紛留言，「爆雷進立院，GO」、「應該是國民黨投的啦，不要逼他們」、「院長好（誤）」、「來自國民黨的愛慕者」、「賴院長聽起來不錯」、「真㭒只有一個，柯南出動了」、「第一天上工就留名了」、「看到拿摸帥，情不自禁投了一票」。

賴品妤立法院

延伸閱讀

國會大風吹 公道伯掰了 水牛伯來了 新「喬王...

影／立委報到!蔣萬安帶兒 賴品妤剪髮 高嘉瑜...

影／「菜鳥」立委游錫堃 史上第二位民進黨籍立...

本屆最年輕立委 賴品妤盼入交通委員會

相關新聞

副院長選舉不挺綠 時力推王婉諭、民眾黨派賴香伶

2020-02-01 12:53

影／立委報到！蔣萬安帶兒、賴品妤剪髮高嘉瑜穿藍綠色

2020-02-01 14:35

影／「菜鳥」立委游錫堃 史上第二位民進黨籍立院院長

2020-02-01 13:37

國民黨團擬提500億紓困案 政院回應

2020-02-01 12:59

立院龍頭改選 新手院長vs.最資深總召

2020-02-01 12:53

游錫堃再入紅塵 發揮水牛精神

2020-02-01 12:52

藍委一起步入議場 展現團結氣勢

2020-02-01 12:52

新國會 民眾黨團每周三邀請柯文哲開會

2020-02-01 12:36

民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

2020-02-01 11:54

陳柏惟壓軸報到 撞見吳斯懷想問「西裝哪買的」

2020-02-01 11:51

藍擬推肺炎產業紓困 蔡璧如：可把SARS情形review一次

2020-02-01 11:50

小燈泡媽帶四顆氣球報到 象徵守護台灣下一代的決心

2020-02-01 11:40

比照SARS 國民黨將提新型冠狀病毒紓困條例 列優先法案

2020-02-01 11:08

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

國會大風吹 公道伯掰了 水牛伯來了 新「喬王」是他

2020-02-01 10:00

新國會報到 賴品妤短髮、勁裝走紅毯

2020-02-01 09:34

新國會不搶頭香 蔣萬安：黨團齊報到 展團結

2020-02-01 09:14

新國會報到 陳歐珀得頭香 民眾黨第二

2020-02-01 08:43

新聞眼／一黨獨大下…在野展現監督力道 須做到兩基本功

2020-02-01 00:29

提升戰力…林為洲任藍總召 蔣萬安接書記長

2020-02-01 00:23

國會新面孔 民眾黨團提3大訴求

2020-02-01 00:18

新國會今上路 游錫堃挺程序正義

2020-02-01 00:14

告別立法院 王金平：44年立委生涯一眼瞬間

2020-01-31 20:34

蔡英文餐敘卸任綠委 感謝國會4年貢獻

2020-01-31 18:11

即將卸任立法院長 蘇嘉全：內心不捨卻無比踏實

2020-01-31 17:46

畢業了！洪慈庸感性PO文：依舊和台灣社會站在一起

2020-01-31 17:11

本屆最年輕立委 賴品妤盼入交通委員會

2020-01-31 16:29

「堃昌配」拜訪民眾黨團 賴香伶提三大訴求

2020-01-31 14:34

新國會明就職 綠盼「對話代替對抗」

2020-01-31 13:32

迎接新國會 國民黨視議題監督提升攻防力

2020-01-31 13:31

國民黨團新三長 林為洲任總召、蔣萬安新書記長

2020-01-31 13:26

新國會 民眾黨：盼尊重小黨 時力：訴求以理服人

2020-01-31 13:24

推賴楊配選立院正副院長 王育敏：明38票全力支持

2020-01-31 13:21

藍主席選舉前哨戰？林為洲打敗鄭麗文當選黨團總召

2020-01-31 12:03

林為洲、蔣萬安、林奕華藍新黨團三長 青壯派接班就等江啟臣

2020-01-31 11:59

選不贏也不缺席 藍推賴士葆、楊瓊瓔選立院正副院長

2020-01-31 11:22
看更多

熱門文章

全球搶口罩有多瘋？令捷克、土耳其、美英廠驚呆

2020-01-31 18:40

武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

2020-01-31 19:47

全球疫情地圖整理包／美禁止14天內曾到大陸旅遊外國人入境

2020-02-01 10:25

台義停航！國籍航空受波及 長榮、華航：確認中

2020-01-31 19:40

口罩之亂！李豔秋：唯一做錯的判斷，相信蘇貞昌這句話

2020-01-31 17:39

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-01 09:43

議員查出政府口罩採購不到1元 為何賣民眾8元？

2020-01-31 22:23

【重磅快評】蘇貞昌沒責怪范瑋琪 民進黨接演走樣了

2020-01-31 17:06

大陸最新發現 雙黃連口服液可抑制武漢肺炎

2020-01-31 23:10

韓國瑜要蓋大型收容所？柯文哲：不是很懂的人就不要講

2020-02-01 10:41

武漢封城衝深圳 民眾轟「遭機長丟包」華航回應了

2020-02-01 12:05

武漢1台商確診感染 已送協和醫院治療

2020-01-31 17:38

大陸武漢肺炎確診病例突破萬人

2020-02-01 08:55

美宣告武漢肺炎構成公衛事件 14天內曾訪陸外國人禁入境

2020-02-01 05:43

土銀6台幹被鎖在武漢23天… 憂「開門後才是大挑戰」

2020-01-31 18:06

影／外媒直擊！武漢街頭老翁倒斃 路人不敢靠近

2020-01-31 16:49

民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

2020-02-01 11:54

超商今未補口罩 民眾怨：說好的「買得到口罩」呢？

2020-02-01 10:38

大陸單日確診、死亡創新高 2台商中鏢

2020-02-01 00:06

買不到了！台南康那香口罩工廠公告配合防疫不對外販售

2020-01-31 21:32

在陸台人也中鏢！確診2例武漢肺炎

2020-01-31 20:06

國軍政戰新人事 林傳盛、唐才彬摘星

2020-01-31 16:49

陸外交部：62個國家對大陸公民實施入境管制

2020-01-31 21:50

台義停航！旅行團滯留義大利受波及 盼外交部溝通

2020-01-31 20:47

影／武漢肺炎我專家會議建議 一般健康學生無須戴口罩

2020-01-31 15:02

美國第7例！加州增1例武漢肺炎確診 男子自武漢返美

2020-02-01 07:08

武漢肺炎疫情擴散 美航、達美、聯航停飛中國大陸

2020-02-01 01:15

政院拍板口罩增設60條生產線 日產1000萬片

2020-01-31 23:24

武漢逾500台人想回家 兒跨海視訊淚奔：媽媽我好想你

2020-02-01 11:31

要雇主提供口罩挨罵「是在哈囉」 勞動部改口僅限醫院

2020-01-31 16:38

爸媽別害怕！明天將釋出10萬個兒童口罩

2020-01-31 20:58

美軍B-52轟炸機再度進入台北飛航情報區巡航

2020-02-01 01:22

悲慘武漢！物資緊缺 醫護戴泳鏡、穿紙尿褲救人

2020-02-01 00:05

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

滯留湖北台灣501位同胞 家屬要求讓他們回家

2020-02-01 11:01

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

2020-01-31 17:26

日本第17名病例 千葉20多歲女性曾當中國團導遊

2020-01-31 18:24

疫情嚴峻美更新赴陸旅遊警示 陸批起不好的頭、不厚道

2020-02-01 01:18

英國淪陷 政府宣布發現2名武漢肺炎確診病例

2020-01-31 18:17

第10例病毒存活期過長 專家懷疑治感冒的類固醇惹禍

2020-02-01 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top