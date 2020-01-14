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民眾黨獲佳績！「學姐」黃瀞瑩首曝動向 網喊：等妳喔

2020-01-14 20:29聯合新聞網 綜合報導

台灣民眾黨黃瀞瑩。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨黃瀞瑩。記者王燕華／攝影
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2020大選告一段落，許多話題逐漸塵埃落定，短短成軍不到幾個月的台灣民眾黨可以說是收穫滿滿，以150萬8806張政黨票順利拿下5席不分區立委，不過排名不分區名單第10的「學姐」黃瀞瑩卻無緣進入國會，昨（13）日她也在臉書悄悄透露自己的「下一步」。

前台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩經過了3天沉澱後，昨（13）日在臉書首度透露心聲，先是感謝支持者，表示自己在開票當晚看著政黨票一路衝破百萬「心情其實很激動」，回憶起台灣民眾黨成立四個多月來的酸甜苦辣，「對我們的質疑、懷疑、抹黑沒有少過，對我的攻擊也層出不窮，但還是有很多人願意在市場、夜市，給我一個笑容，輕輕的說聲『加油』」。

黃瀞瑩回想這一個半月，從害怕伸出雙手，一直到能對著一群在吃飯、滑手機的民眾，大聲推薦民眾黨，面對不同聲音的支持者，也能心平氣和，「經歷了這場選戰後成長許多。」並指出選後看到許多人只會檢討他人，「永遠都是they的錯」，事實上內心相當複雜，呼籲所有的當權者都要有自省的能力，這樣才能夠真正守護台灣民主，而最後她也再度對支持者表達感謝，「謝謝大家的每一票，對民眾黨來說，都是得來不易的機會，再次感謝，愛台灣！」

至於未來動向，「學姐」則選擇用hashtag埋下伏筆「#還會跟大家見面的」，只是想先休假幾天，也透露選後第一件事就是補個眠吃到飽，支持者也在底下留言打氣，「學姐加油，休息一下，再出發！」、「感謝學姐全台跑透透助選，辛苦了！」、「2024等妳喔」。

2020選舉2020不分區立委政黨票

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