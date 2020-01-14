親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆請辭獲慰留
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨搶不分區
各分區立委出爐
大選結果各界評
政治
軍事
綜合

武漢肺炎「有限度」人傳人 世衛警告： 疫情恐擴散

蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

2020-01-14 20:04聯合新聞網 綜合報導

國民黨立委蔣萬安（左）、民進黨立委參選人吳怡農（右）。圖/蔣萬安臉書、吳怡農臉書
國民黨立委蔣萬安（左）、民進黨立委參選人吳怡農（右）。圖/蔣萬安臉書吳怡農臉書
分享
2020大選結束，許多話題卻餘波未消，本次因「雙帥對決」受到超高矚目的台北市第三選區（中山、北松山），民進黨籍的吳怡農雖不敵現任國民黨籍立委蔣萬安，但初試啼聲便獲得8萬2453票，高達45.75％的得票率不容小覷。關於講萬安為何在最後勝出？在地人給出了關鍵兩原因，就是「經營」、「勤跑」。

一名網友在PTT上發文《蔣萬安被吳怡農打到慘勝嗎？》，表示光是吳怡農可以在此次選舉威脅到蔣萬安就相當不容易了，因為該區向來是藍營的鐵票倉，蔣萬安更是在當地任職立委多年，不管是社區的活動，還是各里節慶與宮廟活動幾乎都不缺席，且與現場活動的居民互動熱絡，這點就和其他政治人物很不一樣，不是只有在選舉前才想到選民。

與此同時，網友也指出這場選舉蔣萬安跑得更勤了，透露自己每天早上5點都有晨跑的習慣，起碼就跟蔣萬安在公園握手三次；不僅如此，蔣萬安更一棟樓、一棟樓挨家挨戶按電鈴拜訪。這份努力連支持綠營的原PO都為之動容，表示若蔣落選會很不捨。

分析文一出，其他網友則紛紛回應，「以前也遇過萬安爸爸媽媽晚上按門鈴拜票，有驚訝感動到」、「這次也投給蔣萬安，只能說蔣很厲害」、「顏值一開始很重要，不過他的經歷也是很大助力」、「安安地方服務做得很好在地人都知道」。但也有人替吳怡農抱屈，「坦白說就是時間不夠啦，一開始誰都不認識他」、「吳有說有些地方不給他進去拜票」。

2020選舉2020不分區立委政黨票

相關新聞

民眾黨將進軍新竹 時力喊話不缺席2022市長選戰

2020-01-14 18:56

民眾黨獲佳績！「學姐」黃瀞瑩首曝動向 網喊：等妳喔

2020-01-14 20:29

民眾黨拋在野大聯盟惹議 賴香伶：著重議題、理念合作

2020-01-14 18:24

民眾黨不只有學姊！ 「2大高學歷+顏值女神」出爐

2020-01-14 16:54

吳斯懷是否辭不分區？師大教授：勇於退讓等如宣示改革

2020-01-14 16:45

「走一個作秀、來一個白目」柯建銘再酸黃國昌、蔡壁如

2020-01-14 15:41

在野大聯盟？柯文哲：民生優先 都可合作

2020-01-14 14:07

總統選舉勝負明顯 政黨票分布呈現不同面貌

2020-01-14 11:52

老牌小黨政黨票失利 下一步…

2020-01-14 00:16

新聞眼／民眾黨拋「在野大聯盟」…是合是分 三黨都應思量

2020-01-14 00:09

在野大聯盟？時力很錯愕 藍稱可以談

2020-01-14 00:04

2022選舉 柯文哲：民眾黨要遍地開花

2020-01-13 23:58

「搖擺」台中市 小黨超補血

2020-01-13 23:46

民眾黨拋在野大聯盟 邱顯智：錯愕不解

2020-01-13 21:44

蔡壁如進立院柯建銘完了？ 柯：立院比專業不是比白目

2020-01-13 19:31

涉貼文恐嚇小燈泡媽媽 婦人到案道歉

2020-01-13 18:23

台中選民不只「搖擺」 對小黨也超「補血」

2020-01-13 17:18
看更多

熱門文章

民調／戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門

2020-01-14 08:28

扶龍王！王世堅曾說蔡英文選上就跳海 網：帶上黃阿姨

2020-01-13 21:02

狂勝蔡英文故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

2020-01-14 11:57

大選落幕即將歸建 「特勤吳彥祖」：現在可以好好睡了

2020-01-14 10:52

沈一鳴乃至兩蔣 他們為何都無法國葬？

2020-01-14 08:00

趙少康批吳敦義的敗選聲明：沒道歉還為難中常委

2020-01-14 10:55

影／六陣營發言人選後罕見齊聚 籲支持者相互尊重包容

2020-01-14 15:39

為何蔡英文贏新加坡人會難過？ 網曝：幾乎都韓粉

2020-01-13 21:33

不認同請辭 挺吳常委：准辭吳敦義「即刻改選」中常會

2020-01-14 13:04

韓國瑜：選舉補助款我一塊錢也不會拿 黨主席非目標

2020-01-14 02:30

獨／江啟臣宣布辭中常委 呼籲所有中常委一同總辭

2020-01-13 22:45

藍常委接力請辭 他決定不辭：對黨有應負的責任

2020-01-14 15:55

憲兵在三軍統帥面前左右不分？憲指部出來面對了

2020-01-14 12:15

青壯派劍指主席補選？蔣萬安跟進江啟臣辭國民黨中常委

2020-01-14 01:29

蔡總統在黑鷹殉職將士靈前宣布核定國軍三項加給

2020-01-14 09:18

總統國際記者會口譯是台大教授 范家銘曝最緊張是這事

2020-01-14 00:08

2020大選結束 孫大千：創下這幾個史上第一次

2020-01-14 11:03

跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧宣布請辭中常委

2020-01-14 12:19

國防部：行政院新增三項國軍加給追溯本月1日生效

2020-01-14 13:00

「常以黑醋麵裹腹的參謀總長」 黑鷹殉職將士今公奠

2020-01-14 08:36

吳敦義去留推中常會 挺吳派常委：明「不會有人慰留」

2020-01-14 14:23

總統選舉投不同人 選後他的房間被韓粉爸媽清空

2020-01-14 13:07

吳敦義請辭待命？「凌遲中常委」黨連夜溝通

2020-01-14 01:11

黑鷹殉職將士移柩 軍民沿街致意場面30年來僅見

2020-01-13 21:46

謝龍介：其實國民黨選得不差 大家不必對前途悲觀

2020-01-14 12:50

綠籲「窮寇莫追」 尹立：罷免不會「落跑」

2020-01-14 17:08

接台中市副市長？立委顏寬恒：「不可能」、敗選遭抹黑

2020-01-14 18:26

蔡英文、韓國瑜得票數暗藏密碼？他這樣解讀817和119

2020-01-14 16:41

國民黨改革 李彥秀提台灣主體的兩岸論述等3建議

2020-01-14 08:34

大選後回高市府上班首日 韓國瑜身段低

2020-01-13 21:39

「走一個作秀、來一個白目」柯建銘再酸黃國昌、蔡壁如

2020-01-14 15:41

徐巧芯談國民黨人最怕的標籤 網：大陸聽了不舒服

2020-01-14 13:00

飛機上遭台青辱罵 邱毅：有種深深的挫折感

2020-01-14 10:34

布拉格棄北京改和台北締姊妹市 柯文哲：北京不應限制

2020-01-14 10:14

楊瓊瓔宣布辭中常委 「改革丶團結」找回民心

2020-01-14 11:22

美議員籲習近平 接受蔡英文提議

2020-01-14 06:08

也請辭藍中常委　徐弘庭：常會沒必要處理吳敦義請辭案

2020-01-13 23:51

兩種韓國瑜 促成此次「國民黨悲劇」

2020-01-14 18:30

吳敦義周三恐去職 今到貨署名國民黨春聯遭諷秒變古董

2020-01-13 20:45

為何日本年輕人對政治冷感 網友點出台日差異之處

2020-01-14 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top