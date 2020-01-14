蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

國民黨立委蔣萬安（左）、民進黨立委參選人吳怡農（右）。圖/ 蔣萬安臉書 、 吳怡農臉書 分享 facebook 2020大選結束，許多話題卻餘波未消，本次因「雙帥對決」受到超高矚目的台北市第三選區（中山、北松山），民進黨籍的吳怡農雖不敵現任國民黨籍立委蔣萬安，但初試啼聲便獲得8萬2453票，高達45.75％的得票率不容小覷。關於講萬安為何在最後勝出？在地人給出了關鍵兩原因，就是「經營」、「勤跑」。

一名網友在PTT上發文《蔣萬安被吳怡農打到慘勝嗎？》，表示光是吳怡農可以在此次選舉威脅到蔣萬安就相當不容易了，因為該區向來是藍營的鐵票倉，蔣萬安更是在當地任職立委多年，不管是社區的活動，還是各里節慶與宮廟活動幾乎都不缺席，且與現場活動的居民互動熱絡，這點就和其他政治人物很不一樣，不是只有在選舉前才想到選民。

與此同時，網友也指出這場選舉蔣萬安跑得更勤了，透露自己每天早上5點都有晨跑的習慣，起碼就跟蔣萬安在公園握手三次；不僅如此，蔣萬安更一棟樓、一棟樓挨家挨戶按電鈴拜訪。這份努力連支持綠營的原PO都為之動容，表示若蔣落選會很不捨。

分析文一出，其他網友則紛紛回應，「以前也遇過萬安爸爸媽媽晚上按門鈴拜票，有驚訝感動到」、「這次也投給蔣萬安，只能說蔣很厲害」、「顏值一開始很重要，不過他的經歷也是很大助力」、「安安地方服務做得很好在地人都知道」。但也有人替吳怡農抱屈，「坦白說就是時間不夠啦，一開始誰都不認識他」、「吳有說有些地方不給他進去拜票」。