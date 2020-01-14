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民眾黨不只有學姊！ 「2大高學歷+顏值女神」出爐

2020-01-14 16:54聯合新聞網 綜合報導

台灣民眾黨不分區立委名列第三的郭台銘幕僚、鴻海集團大數據辦公室主任高虹安。記者杜...
台灣民眾黨不分區立委名列第三的郭台銘幕僚、鴻海集團大數據辦公室主任高虹安。記者杜建重／攝影
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台灣民眾黨在此次2020大選成為國會第三大黨，而鴻海郭台銘旗下子弟兵僅高虹安一人以民眾黨不分區立委進入國會，高不僅有美貌，學歷也相當亮眼，畢業於國立臺灣大學資訊工程碩士、及美國辛辛那提大學機械工程博士。有網友便在網路上對她告白，表示高虹安絕對是有能力的人才，「妳不是花瓶，妳有能力走自己的路發光發熱」，留言處有人則提及民眾黨發言人楊寶楨，指兩人都是該黨的新女神。

「當初民眾黨會挑上妳，是看重妳的才能，不是給郭台銘面子。」一名網友在ptt政黑版發文《高虹安請進》，內容表示如今高虹安的老闆已經不是郭台銘了，而是那願意給民眾黨機會的150萬選民，「投民眾黨的，相信大部分也覺得因為名單有了妳才加分」。

對比先前因郭台銘認為這次選舉結果不如人意，要求高虹安退出民眾黨不分區的傳言，雖已遭郭辦駁斥「子虛烏有」，但仍影響選民的心，讓網友向高虹安直言，「妳不是花瓶，妳有能力走自己的路發光發熱，妳以後要負責是選民，絕對不是郭台銘，如果他真的要妳退黨，請向他曉以大義。」最後更大膽告白「柯粉是喜歡妳的，女神愛妳！」

貼文內容獲許多網友出聲力挺，「你現在是民眾黨的女王惹XD」、「虹安算是不分區天賦最高的，UC機械工程博士，而且才35歲」、「民眾黨女王呼之欲出，柯P撿到一員大將」、「姊姊加油<33」、「期待高問政。」

另外，留言也有不少網友大推民眾黨發言人楊寶楨，「寶楨跟虹安好難選喔QQ」、「把楊寶楨放在哪裡了」、「寶楨超正！！」、「我肯定選寶楨」、「她有成為吸票機潛力」。

楊寶楨擁有國立政治大學企管系、歐語系雙學士學位，曾任今周刊記者及研究員、非凡新聞台記者和節目主持人，亮麗外型及媒體主播經驗豐富被柯文哲看中，延攬成為民眾黨中部發言人。

民眾黨中部發言人楊寶楨外形甜美，頗受矚目。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨中部發言人楊寶楨外形甜美，頗受矚目。圖／台灣民眾黨提供
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2020選舉2020不分區立委政黨票

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