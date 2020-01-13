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民眾黨成第3大黨誰在挺 網曝7大票倉亮點

2020-01-13 16:50聯合新聞網 綜合報導

中選會資料顯示，民眾黨的大票倉是主席柯文哲（中）的家鄉新竹市。 聯合報系資料照／...
中選會資料顯示，民眾黨的大票倉是主席柯文哲（中）的家鄉新竹市。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
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2020選舉於11日落幕，成立不到半年的台灣民眾黨，躍居下屆國會的第3大黨，拿下5席不分區立委，時代力量則拿下3席，整體第三勢力的表現可以說是相當不錯。對此，有網友在社群網站上指出，民眾黨和時代力量的票倉很接近，而這些票倉竟剛好都在全台所得前7名村里，讓網友們驚嘆不已。

有網友在ptt上表示，「逛中選會網站時看到一些滿有卦點的數字」，接著提及「可能大家都已經知道這次新竹和竹北的政黨票比例堪稱民主聖地」。說到自己分析了中選會的得票數統計，發現民眾黨和時代力量的票倉其實很接近，剛好都在全台所得前七名的村里。

其中民眾黨在新竹市東區關新里的得票率高達23.01%，勝過藍綠兩大黨及時力，這裡也是全台所得中位數最高之處；在全台所得第二高的新竹縣竹北市東平里則獲得21.10%的選票，其它包括新竹市東區龍山里的21.93%、新竹縣竹北市十興里的21.58%、新竹縣竹北市鹿場里19.97%等。

原Po進一步表示，以年齡分布來說，龍山里最年輕、關新里次之，竹北市則是較多資深或主管職，豐功里算是7個里當中年齡偏高的一處；龍山里中有近一半的投開票所第一大黨都是民眾黨。原Po也說到，民眾黨在新竹市東區、新竹縣竹北市的得票比例已經比全國高了一些，但這些高收入、高學歷的區域，民眾黨的票數硬是再高不少，幾乎穩拿20%以上。

成功進入國會的民眾黨不分區立委蔡壁如今日也表示，新竹成為民眾黨的最大票倉可能是黨主席柯文哲的家鄉效應所致；有人則認為關鍵原因在新竹市的選民結構較為年輕、學歷也高，願意給民眾黨、時代力量等小黨機會，期待看見不一樣的政黨政治。

網友在ptt上分享自己分享中選會大選的數據分析結果。圖/ppt
網友在ptt上分享自己分享中選會大選的數據分析結果。圖/ppt
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