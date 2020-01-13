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王浩宇退綠黨扛敗選責任 網酸：一人毀全黨、一人救全黨

2020-01-13 15:30聯合新聞網 綜合報導

身兼綠黨中執委的桃園市議員王浩宇在個人臉書上宣布退出綠黨，願為敗選負責，然而知名...
身兼綠黨中執委的桃園市議員王浩宇在個人臉書上宣布退出綠黨，願為敗選負責，然而知名部落客《峰言峰語》卻這是台灣政治史上少見的「一人毀全黨、一人救全黨」。圖／取自王浩宇臉書
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2020年總統大選才剛落幕，綠黨政黨票拿到34萬1465得票數，得票率僅2.4%，未過不分區5%的立委席次門檻，因此無緣挺進國會，更拿不到3%門檻的政黨補助。選舉日當天晚上身兼綠黨中執委的桃園市議員王浩宇在個人臉書上PO文宣布，將辭去綠黨中執委並退出綠黨，且願意承擔一切敗選責任。對此，昨（12日）臉書部落客《峰言峰語》PO文表示，真的是實踐了台灣政治史上少見的「一人毀全黨、一人救全黨」。

峰言峰語在文中提到，自己是看到網友留言，才知道王浩宇在綠黨敗選後馬上退黨，並說道「不知道為何，看完這則新聞後，又對綠黨重新燃起希望」，並認為綠黨敗選，黨主席沒有辭職，卻是王浩宇退黨，也沒有任何人慰留，反而都獻上祝福，這樣的現象讓他感到非常有趣。

隨後在12日王浩宇又在臉書上直播，並表示謝謝大家，我只是累了，呼籲大眾請每月花300、500元定期定額支持綠黨。對於去留，王浩宇在直播中表示，很多人都勸他不要離開綠黨，也有人建議他乾脆加入民進黨好了，自己也不斷在思考，怎麼樣對我或對這個國家是最好的選擇。

王浩宇認為綠黨在台灣民眾黨成立後面臨了更大的挑戰，他很清楚國民黨無法再逆轉，民進黨國會過半的可能性極高，但就在此時綠黨不但沒有凝聚選票，反而還做出傷害台派和諧的事，接著又說「雖然我們知道，3%跟2.4%的距離就是這個」。

但王浩宇還是堅持，先讓民進黨守住這個國家，讓韓國瑜當選的可能歸零，再來談綠黨的政黨票，並持續堅持「護台抗中」的路線，最後他也提到，若是跟時代力量、民眾黨走同一個路線，這樣只會讓綠黨選得更慘，希望綠黨的夥伴能更清晰護台抗中的路線，堅持走下去，總有一天會獲得肯定。

對於王浩宇退黨風波，許多網友也紛紛留言表示「令人開心的訊息」、「拜託他加入民進黨」、「真是一人害全黨」、「綠黨有望重生了」、「恭喜綠黨正常化了」、「可能是要準備跳船加入民進黨」、「我要開始支持綠黨了」。

2020選舉2020不分區立委政黨票王浩宇綠黨

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