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綠黨無緣國會 鄧惠文感性PO文：就想老派地說一句

2020-01-13 14:25聯合新聞網 綜合報導

知名精神科美女醫師鄧惠文，是綠黨不分區排名第一。記者周志豪／攝影
知名精神科美女醫師鄧惠文，是綠黨不分區排名第一。記者周志豪／攝影
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2020大選已塵埃落定，除了總統大選及區域立委外，不分區立委的結果也備受選民關注。選票超過5％成功拿到不分區席次的包括藍綠兩大黨、台灣民眾黨及時代力量共4黨，親民黨、綠黨、台灣基進則全數槓龜。綠黨不分區排名第一的美女醫師鄧惠文，也確定與國會無緣，昨（12）日她在臉書上感性寫下心裡話向支持者謝票。

根據中選會的政黨得票數統計，綠黨在此次大選中獲得341,465票（2.4%），無法拿下不分區立委的席次。綠黨不分區排名第一、備受關注的精神科醫師鄧惠文，昨日在臉書上表示，「昨晚謝票後，收到五千多個訊息，比公布參選的時候還多」、「未及一一回覆，請讓我在這裡，向所有給我關愛和溫暖的朋友說，謝謝你！」鄧惠文也提及，就連原本阻止他參選的人也來安慰他，讓他相當感動。「如果沒有跨出這條線，我就不會跟大家有這一層的交流，我是萬分珍惜的。」

「大家的心情是否已經平復？」鄧惠文表示選舉結束後的這天是如常的一天，陪小孩做黏土，吃飯和補貨日用品，準備做晚餐。她也說還有夥伴在哭，但「我們收拾好一切，向星期一出發吧！在自己的工作上、家庭中、人際間，繼續發揮每個人的力量。」、「我真的很老派，這時想說的就是愛你喔」

鄧惠感性文中帶有溫暖的力量，讓網友紛紛留言對她表達支持，寫下「辛苦了，美好的一役」、「鄧醫師加油！期待妳下次再參選、台灣需要妳替人民發聲，我們支持妳」。

這次選舉鄧惠文提出了許多關於「性別平權」的政策，像是拓寬「人工生殖」的使用者範圍，讓在台灣的同志朋友、單身女性也可以有自己的小孩；優化《優生保健法》，讓女性能掌握身體自主權以及捍衛男性育嬰權力等議題。

2020選舉2020不分區立委政黨票鄧惠文綠黨

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