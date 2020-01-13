民眾黨擁國會5席成第三大黨 他問哪來的實力網解密

台灣民眾黨搶下五席進軍國會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

選舉結果出爐，第三大黨從時代力量變成台灣民眾黨，網友對此感到好奇，發文詢問剛出爐的政黨為甚麼可以贏那麼多，網友表示這個結果讓他跌破眼鏡，對此，有神人打750字文章解釋，認為「請尊重別人的選擇，這是民主的真諦」。

網友在《批踢踢實業坊》發文詢問，為甚麼台灣民眾黨有150萬政黨票的實力，他指出一個剛出爐的政黨，沒有任何人脈和資源，「很多推的區域立委候選人，連聽都沒聽過，結果還可以贏時代力量這麼多」，他詢問有人可以用數據分析他們的票源嗎？

對此，另名網友發文回應，他表示自己支持民眾黨跟時代力量的原因只有一個，就是他們的人有沒有在做事，他指出「我只想把票推到國昌會上的高度，板上支持國昌的熱度，高到我以為他會上，所以就想給民眾黨一個機會」，他也強調身為外縣市不能投柯文哲的遺憾一直存在他心裡。

原Po認為「一個新生的政黨最缺少的是機會，尤其在於阿北預計在下次可能出來角逐總統這件事」。他提到有些人搞不清楚台灣政治版圖就是藍綠，「這個阿北應該也知道，所以選擇攻擊民進黨，似乎能讓自己保持在一個不藍不綠的平衡，看看選前記者採訪柯媽，聊起阿北會投誰就知道，柯媽不猶豫就說阿北會投蔡」。

對於民眾被帶風向，原Po表示「兩岸一家親五個字就否定人家（柯文哲）在台北的努力，又沒做了什麼傷害台灣民主的實質行為」，最後他提出結論，民眾黨已成為第三大黨，「請尊重別人的選擇，這是民主的真諦」。

網友看完文章，有人認為原Po說的有理「跟我投民眾黨的原因一樣，真的沒想到國昌老師不會上...我道歉」、「柯不整合第三勢力，2024也不用選」、「看政黨票就知道，當炮灰的」；也有人表示「兩岸一家親就是柯要牽制習的手段」、「我投時力我驕傲啊，我確信時代遠勝過民眾黨」、「為什麼信個完全沒經驗的黨」。