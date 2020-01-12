藍綠不分區各13席 蔡壁如擠進門檻 吳敦義、黃國昌落榜

民眾前往開票所關心選舉結果。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

政黨不分區立委開票結果，相較於二○一六年的立委選舉，民進黨政黨票拿下五三七萬九百五十三票，得票率為百分之四十四點○五，這次僅拿下四八一萬一二四一票，僅占了百分之卅三點九，衰退非常多。

國民黨政黨票奪得四七二萬二五○四票，得票率卅三點三五，與民進黨不分軒輊，都拿下十三席不分區立委，但列不分區第十四席的黨主席吳敦義落榜。

台灣民眾黨斬獲五席不分區立委，包括賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如，成為新國會第三勢力；時代力量獲得三席不分區立委，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭。

民眾黨和時力皆可成立黨團，但兩黨指標代表結果大不同，民眾黨「血滴子」蔡壁如擠進門檻、時力「戰神」黃國昌則落榜。

鴻海創辦人郭台銘力挺的親民黨，政黨票得票率百分之三點六六，無緣國會席次，「郭家軍」劉宥彤、蔡沁瑜全落馬；區域立委部分，郭力挺的新北候選人李縉穎也吞敗。

政黨人士分析，民進黨力推反滲透法，及身兼蔡英文競選總部發言人及國際部主任的立委林靜儀，因為接受德國之聲訪問時的發言，激發了藍營支持者的投票意願，原本藍綠雙方差距超過十個百分點，最後幾乎快拉平。

他指出，林靜儀的發言，激發藍營投票意願及投票率，加上藍營自我意識的「亡黨感」，激出太多本來不想投票的藍營支持者。對比兩黨在政黨不分區最後的得票數，差距不大，可以看得出來。

這次選舉郭台銘推出的「郭家軍」幾乎全軍覆沒，外傳郭台銘震怒，即便是民眾黨不分區當選人高虹安順利進入國會，恐也無法執行郭的意志，內部出現要求高退出民眾黨不分區立委。

蔡壁如晚間受訪時則是急忙說，不會不會，我們有稍微聯繫一下，沒有問題。

立委當選名單