親民黨零席 宋：「終局之戰」好像還有續集？

親民黨總統候選人宋楚瑜謝謝民眾的支持。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

親民黨總統候選人宋楚瑜「五戰五敗」，親民黨也未達百分之五政黨票門檻，宣告與下一屆立法院絕緣。宋楚瑜昨晚發表敗選感言，感謝黨內所有同志；至於四年後是否第六度挑戰？宋楚瑜語帶玄機說，女兒宋鎮邁告訴他，不要去講以後四年，電影「終局之戰」好像還有續集，是吧？

宋楚瑜昨晚感謝黨內所有同志陪他打了一場戰役，也感謝鴻海創辦人郭台銘借將；他說，選舉雖然結束，他還是憂國憂民，「憂國民黨、也憂民進黨」，台灣民主不是用錢來砸的，是靠人心，希望台灣人心不要消沉。

對於選舉結果，宋楚瑜說，接受人民決定，這就是台灣民主的價值，但台灣未來四年過不過得去，是大家更應該關心的事；看到最近世界的情勢，要好好祝福蔡英文總統，也希望記得他在辯論會講的話，提供總統參考。

親民黨秘書長李鴻鈞表示，這樣的選舉結果，未來恐讓大家更不敢往中間力量走，每到選舉就炒作亡國感，台灣政治將愈來愈極端化？

至於宋楚瑜下一步是否入閣？幕僚評估，可能性不高，畢竟宋楚瑜年紀到了，若為求官，以宋的資歷，早就入閣了。

親民黨未拿下國會席次，藍營人士說，郭台銘兩邊押寶分散選票，讓親民黨被邊緣化；郭選舉期間又替非藍候選人站台，讓選民錯亂。