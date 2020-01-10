投票補帖／不分區政黨票決定投誰了嗎？告訴你各黨第一棒強在哪裡

僅剩不到24小時，就要進行2020總統暨立委選舉投票了，除了總統投票外，攸關國會版圖是否重新大挪移的立委選舉也很重要，聯合新聞網整裡政黨票各黨提名名單與提名人背景，讓你選前當做重要投票參考資料，告訴你手上這一票除了影響不分區立委席次多寡，對政黨還有哪些影響，投票前快來複習一下政黨票該怎麼投吧。

民眾在這次立委選舉會拿到兩張票，一張是投自家選區的區域立委，另一張就是投政黨票，立委總席次113席中，最後34席的不分區立委將依各政黨拿到的投票率，進行比例分配，不過這個大前提是，政黨的得票率一定要至少達到5%的門檻才可以參與分配。

得票率達5%還有一個意義，該黨將擁有下屆總統大選候選人的提名資格，如果得票率只有3%，該黨在未來四年，每年每票皆可獲得50元的補助金，對很多小黨來說，是維持後續發展的重要經費來源，但如果得票率只有2%，下屆選舉也可直接提不分區名單，而得票率1%，該黨的政治獻金捐款人則可抵稅。

各黨不分區名單第一名皆「大有來頭」

▌國民黨：曾銘宗 ▌民進黨：吳玉琴 ▌時代力量：陳椒華 ▌親民黨：滕西華 ▌民眾黨：賴香伶 ▌綠黨：鄧惠文 ▌新黨：邱毅 ▌國會政黨聯盟：徐欣瑩 ▌基進黨：成令方

從本屆各黨的不分區名單來看，有不少明星級或話題人物參選，有的是為尋求連任，有的是素人參政但是本身在特定領域擁有專業，如果能夠躋身不分區進入國會，貢獻自己的專長，也能彌補地方區域立委的不足。

以國民黨來說，高知名度的為排在名單上第一、第二的現任立委、黨團總召曾銘宗及退休警大教授葉毓蘭為主，曾在2013至2016年擔任金管會主委任內推動金融打亞洲盃，葉則以長年爭取警消人員權益為主。

民進黨部分，由前社福立委吳玉琴領銜，其擔任老人福利推動聯盟秘書長近20年，協助修正《老人福利法》、參與制定《國民年金法》和長照政策，另也推動失蹤老人協尋中心、失智症守護天使訓練計畫等。

素人首度參選 過去經歷身經百戰

時代力量立委不分區第一名陳椒華。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

時力排名第一由環保老將也是政治素人的陳椒華領軍，她是嘉南藥理大學食品科技系副教授、台灣水資源保育聯盟理事長，從事環保運動20多年，從反核、反空汙、反電磁波、反垃圾掩埋場影響水資源等事件都有她抗爭的身影。

身心障礙聯盟秘書長滕西華。本報資料照片 分享 facebook

列親民黨不分區打頭陣的滕西華為身心障礙聯盟祕書長，20多年社工背景長期深耕社會議題，亦致力於推動病患的就醫權益；列席民眾黨第一名的北市勞動局長賴香伶也是知名社運人士，長年在街頭與勞工站在第一線，曾參與嘉隆紡織抗爭、正大尼龍罷工及華航空服員罷工。

上次選舉與社會民主黨聯盟的綠黨，這次獨立參選不分區立委選舉，不分區立委候選人排序第一，為知名精神科美女醫師鄧惠文。記者周志豪／攝影 分享 facebook

綠黨不分區居首為知名精神科女醫師鄧惠文，其擁有心理醫師、心理分析師等臨床醫學專業，同時亦具有廣播電視節目主持人、作家等多重身分，長期致力於講述兩性、婚姻、霸凌、情緒處理及心理諮商等議題。

位列新黨第一的邱毅，曾任第五至第七屆立委，過去最著名的為揭露高捷弊案與台開弊案，至於國會政黨聯盟第一則是台灣衛星測量領域第一位女博士徐欣瑩，其在2016曾與宋楚瑜搭檔參與總統大選，亦在2018九合一選舉參選新竹縣長，然皆雙雙失利。

台灣基進今天公布不分區立委名單，列名第一的是高醫前性別所教授成令方。圖／台灣基進提供 分享 facebook

位列基進黨不分區名單第一名的成令方，為退休高雄醫學大學性別研究所所長，長期致力於女權運動，也為正確的性別教育發聲，曾參與高醫校內體制改革，訴求解散家族財團控制的董事會。

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