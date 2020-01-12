2020立委選舉圖表一覽／國會席次綠再過半 民眾黨竄起成第三大黨
2020立委選舉開票結果，包含區域和不分區在內的113席立委，民進黨上一屆有68席，這次退步掉了7席，僅拿到61席，但民進黨立委席次再次過半。國民黨總共奪下38席，較上一屆的35席增加3席；另外本屆竄起的台灣民眾黨如願成為第三大黨拿下5席，時代力量拿下3席，台灣基進1席，無黨籍5席。
在不分區立委政黨票部分，確定過5%門檻的政黨僅民進黨、國民黨、台灣民眾黨及時代力量，民進黨獲得4,811,241票、得票率33.98%、分配到13席；國民黨獲得4,723,504票、得票率33.36%、分配到13席；台灣民眾黨獲得1,588,806票、得票率11.22%、分配到5席；時代力量獲得1,098,100票、得票率7.75%、分得3席。
2016年親民黨的不分區立委有3席，本屆雖有鴻海集團創辦人郭台銘選前力挺，卻僅獲得518,921票，得票率僅3.66％，確定一席都沒有拿下。其他小黨包括台灣基進黨、新黨、綠黨、台聯、信望盟、民國黨皆未跨過政黨票5%得票率門檻，無法分配到不分區立委席次。
回顧歷屆政黨立委席次，2008年國民黨過半拿下81席掌控立院，2012年國民黨拿下64席，2016年銳減僅拿35席。到了2020年，國民黨與2016年相較雖然增加3席來到38席，但仍沒過半。
而民進黨從2008年的27席到2016年增加到68席，版圖擴大了41席成為國會最大黨，實現國會第一次最大黨輪替，也在113席立委中單獨過半，本屆雖然少了7席，佔比54%的61席仍維持了完全執政的局勢。
此外，本屆選舉最讓人驚豔的是初出茅廬的台灣民眾黨，立委總席次上大有斬獲，首次參選就攻下5席不分區立委，超越時代力量及親民黨，成為國會第三大黨。親民黨政黨票沒有通過5%的門檻，無法分配到不分區立委席次，確定缺席第10屆的立法院，而這也是親民黨第2次完全的退出立法院。
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