親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨拚政黨票
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

一邊一國失利 阿扁：從此退出政壇！謝謝了！再見了！

總統選舉結束了 他憂台灣種種危機恐怕才正要開始

2020立委選舉圖表一覽／國會席次綠再過半 民眾黨竄起成第三大黨

2020-01-12 08:30聯合新聞網 綜合報導

民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦當票之夜，現場湧入不少支持民眾，民進黨總統候選人...
民進黨昨天在蔡英文競選總部前舉辦當票之夜，現場湧入不少支持民眾，民進黨總統候選人蔡英文（右六）對支持者發表勝選感言，副總統當選人賴清德（右七）及民進黨主席卓榮泰等人上台感謝支持者。記者陳柏亨／攝影
分享

2020立委選舉開票結果，包含區域和不分區在內的113席立委，民進黨上一屆有68席，這次退步掉了7席，僅拿到61席，但民進黨立委席次再次過半。國民黨總共奪下38席，較上一屆的35席增加3席；另外本屆竄起的台灣民眾黨如願成為第三大黨拿下5席，時代力量拿下3席，台灣基進1席，無黨籍5席。

製圖／聯合新聞網
製圖／聯合新聞網
分享

在不分區立委政黨票部分，確定過5%門檻的政黨僅民進黨、國民黨、台灣民眾黨及時代力量，民進黨獲得4,811,241票、得票率33.98%、分配到13席；國民黨獲得4,723,504票、得票率33.36%、分配到13席；台灣民眾黨獲得1,588,806票、得票率11.22%、分配到5席；時代力量獲得1,098,100票、得票率7.75%、分得3席。

2016年親民黨的不分區立委有3席，本屆雖有鴻海集團創辦人郭台銘選前力挺，卻僅獲得518,921票，得票率僅3.66％，確定一席都沒有拿下。其他小黨包括台灣基進黨、新黨、綠黨、台聯、信望盟、民國黨皆未跨過政黨票5%得票率門檻，無法分配到不分區立委席次。

回顧歷屆政黨立委席次，2008年國民黨過半拿下81席掌控立院，2012年國民黨拿下64席，2016年銳減僅拿35席。到了2020年，國民黨與2016年相較雖然增加3席來到38席，但仍沒過半。

而民進黨從2008年的27席到2016年增加到68席，版圖擴大了41席成為國會最大黨，實現國會第一次最大黨輪替，也在113席立委中單獨過半，本屆雖然少了7席，佔比54%的61席仍維持了完全執政的局勢。

製圖／聯合新聞網
製圖／聯合新聞網
分享

製圖／聯合新聞網
製圖／聯合新聞網
分享

此外，本屆選舉最讓人驚豔的是初出茅廬的台灣民眾黨，立委總席次上大有斬獲，首次參選就攻下5席不分區立委，超越時代力量及親民黨，成為國會第三大黨。親民黨政黨票沒有通過5%的門檻，無法分配到不分區立委席次，確定缺席第10屆的立法院，而這也是親民黨第2次完全的退出立法院。

民眾黨政黨票票數昨天一直領先其他第三勢力，主席柯文哲（左四）與所有立委候選人一起...
民眾黨政黨票票數昨天一直領先其他第三勢力，主席柯文哲（左四）與所有立委候選人一起上台向支持者致意。記者潘俊宏／攝影
分享

【相關閱讀】


‧ 817萬成史上最高票！蔡英文連任總統 各縣市得票數一次看
‧ 國民黨奪25席、民進黨搶下48席 2020各縣市立委完整當選名單
‧ 竹縣、苗栗變天！看2016 vs.2020 總統大選藍綠版圖變化

2020選舉2020不分區立委政黨票國民黨民進黨台灣民眾黨時代力量親民黨不分區立委台灣基進

延伸閱讀

新秀逆襲成功！黃昭順8連霸劃下休止符 本屆還...

苗栗縣立委國民黨藍營2席全拿 總統藍營得票率...

2020大選不分區立委當選名單／藍綠皆拿13...

國會龍頭爭霸 游錫堃角逐院長呼聲高

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top