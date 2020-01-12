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政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

2020-01-12 08:07聯合新聞網 綜合報導

民眾黨政黨票票數昨天一直領先其他第三勢力，主席柯文哲（左四）與所有立委候選人一起...
民眾黨政黨票票數昨天一直領先其他第三勢力，主席柯文哲（左四）與所有立委候選人一起上台向支持者致意。記者潘俊宏／攝影
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2020總統大選暨立委選舉開票結果出爐！這一次史上最長的政黨票圈選單上，有高達19個政黨登記參選，角逐34席的不分區立委，參選政黨數創下歷年來新高，最後結果出爐，過5%門檻民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量，新興政黨民眾黨躍升成國會新勢力，獲得11.22%得票率，拿到第三高票。

四黨過5%門檻 拿到立院席次

政黨得票率達5%門檻能夠分得國會席次，依據中選會開票最後結果顯示，民進黨與國民黨得票數接近，分別拿到民進黨33.98%、國民黨33.36%，台北市長柯文哲首度創立的民眾黨成功竄起，變成國會第三大黨，拿到得票率11.22%，上一屆立委選戰最大亮點，時代力量挾太陽花學運議題站上浪頭，這次也跨過5%門檻，獲得7.75%得票率。國民黨、民進黨各拿下13席，民眾黨、時代力量分別各拿下5席與3席，未來在法案通過上成為重要角色。

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六黨過3%門檻 拿到政黨補助款

而得票率達3%的政黨，有親民黨、台灣基進。這六個政黨未來四年都能拿到每年每票50元的政黨補助款。每年可拿到的補助款分別為民進黨2億4056萬元、國民黨2億3617萬元、民眾黨7944萬、時代力量5490萬、親民黨2594萬、台灣基進2236萬。

其他政黨得票率達到1%門檻的分別還有綠黨、新黨黨和一邊一國黨，個人或企業若有捐款給該政黨，將可於明年報稅時，作為當年度列舉扣除額。

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