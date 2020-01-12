2020大選不分區立委當選名單／藍綠皆拿13席 黃國昌吳敦義都落選
2020大選政黨不分區立委名單出爐！這次不分區得票共有4個政黨票得票跨過5％門檻，獲得不分區立委席次。分別為民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量。
民進黨獲得33.98％選票，拿下13席，加上區域立委48席，成為國會最大黨。其餘不分區立委分別為國民黨13席、民眾黨5席、時代力量3席。
選前備受矚目的國民黨主席吳敦義、時代力量黃國昌，都在當選名單之外。而民眾黨一如選前預測，第一次參選就在國會搶下5席。其他過3%的政黨僅剩時代力量，親民黨這次連一席都未能拿下，另外過2%的政黨則有親民黨、台灣基進黨、綠黨下次選舉將可直接提名不分區名單。
2020大選不分區當選名單：
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席次
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不分區當選名單
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國民黨
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13
|曾銘宗、葉毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、
翁重鈞、吳怡玎、陳以信、張育美、李德維、溫玉霞
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民進黨
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13
|吳玉琴、洪申翰、范雲、羅美玲、邱泰源、周春米、游錫堃、
柯建銘、管碧玲、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵、湯蕙禎
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民眾黨
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5
|賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如
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時代力量
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3
|陳椒華、邱顯智、王婉諭
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