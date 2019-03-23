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談WHA被封殺 柯文哲：兩岸攻防要放過醫療

2019-03-23 23:50聯合報 特派記者邱瓊玉／波士頓報導

目前人在波士頓出訪的台北市長柯文哲表示，兩岸雖然各有攻防，但有些東西要放過，其中...
目前人在波士頓出訪的台北市長柯文哲表示，兩岸雖然各有攻防，但有些東西要放過，其中一項就是醫療。 記者邱瓊玉／攝影
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二○一九世衛大會ＷＨＡ預計五月廿日至廿八日在瑞士日內瓦登場，不過傳出ＷＨＯ（世界衛生組織）發言人林德梅耶表示，今年若沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣能夠獲得ＷＨＡ邀請函，引發朝野抨擊，美國在台協會、英國在台辦事處也聲援台灣。

對此，目前人在波士頓出訪的台北市長柯文哲也同聲表示，「這一定是不對的」。柯說，醫療人權是基本人權，兩岸雖然各有攻防，但有些東西要放過，其中一項就是醫療。

柯文哲強調，他覺得在ＷＨＯ問題上，中國大陸太過度封殺台灣，對中國大陸方面而言，不會達到他要的政治目的。

柯文哲人權WHA

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