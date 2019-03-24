柯文哲兩岸政策 美想知更多細節

2019-03-24 00:04 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 邱瓊玉 ／波士頓報導



台北市長柯文哲昨（美國時間22日）中午，和哈佛大學費正清研究中心的學者座談。 圖／北市府提供 分享 facebook

台北市長柯文哲昨天結束九天訪美行程，預計廿四日清晨抵台，柯此行被外界視為是二○二○總統大選前的面試。不過對柯文哲的表現，不少美國學者都持保留態度，美國在台協會台北辦事處前處長包道格直言，若柯要成為總統候選人，必然要提更實質的兩岸政策。

對此柯文哲表示，其實兩岸政策也沒有辦法完全講清楚，尤其是才一個小時無法講到這麼多，只是表達一個態度，可以做到就先做，「我覺得態度還是很重要」。

柯文哲此趟訪美行程，先後拜訪多個智庫，和多位學者、華府政要對談。儘管柯文哲對於會談內容三緘其口，不過與會學者卻有不少人對柯的論述有所質疑，其中有智庫學者質疑，柯雖然提出「親美友中」，不過美方會更想知道細節。

對此，柯文哲認為少數的智庫學者不代表所有美國人，坦白講，條約本身不重要，因為歷史上太多合約簽一簽，卻沒有實踐過。柯強調，就是意見交流，你問什麼，他講什麼，真正的溝通還是會持續進行，隨後更強調自己比較務實。

值得注意的是，柯文哲昨天中午還和哈佛大學費正清研究中心的學者座談，由於高雄市長韓國瑜也獲費正清研究中心邀請，預計四月要訪美，兩人一前一後和同一個研究中心對談，引發外界關注。

柯文哲表示，學術研究本來就是對這個有興趣，外界不要把它想得太嚴肅。至於昨天談些什麼？柯未正面回應，僅說大部分的情況下還是「多聽少說」，這才是交流，不是你來這裡講你有什麼想法，而是應要聽聽他們的想法。