柯文哲：兩岸缺互信 兩黨都束手

2019-03-21 18:12 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



兩岸目前的大問題是「台灣與大陸之間已經沒有互信」。不論國、共之間或民、共之間都如此。正在美國華府訪問的台北市長柯文哲說，國民黨的「九二共識」是「一中各表」，可是大陸的「九二共識」是「一中」，所以國民黨的「九二共識」沒有被大陸接受。

柯文哲在傳統基金會的演講中指出，國民黨、民進黨，與大陸都完全沒有辦法對話。他說很多智庫看法與他一樣，這也是他為什麼「提出五個互相，第一個互相是互相認識」，因為如果不能互相認識，如何能夠信賴？更不要說相互尊重與合作。他認為，即使有政治障礙，也不要斷絕溝通。

反對以對立作為手段

「我們很難在世界找到台海這樣的例子，」柯文哲說，經濟上如此緊密，在政治上如此敵意。他指出，台灣有38萬陸配；有200萬台灣人在大陸；去年台灣對大陸出超美金850億元。「兩岸如此緊密來往，如果雙方都是仇視的態度，對兩岸之間不是好事」。

他認為，「一直反對用仇恨當作政治的動力，用對立當作政治手段」；他主張「在兩岸關係上，開始對話，重新建立互信，這是第一步」。

有人問及美中貿易、華為事件。柯文哲說，這回出國之前，台北市政府的電腦遭駭客入侵，但未必是外人做的，也許是內賊，因為入侵的「很精準，是有出國行程資料的幾台，他怎麼知道哪幾台是管出國行程的，我這個台北市長都不知道」。因為他認為「駭客不一定是外國來的，可能是內部問題」。

勿求個人利益

他說，美中貿易大戰，台灣夾在中間，的確相當為難。台北市政府是否禁用華為產品，要尊重中央政府，「身為地方政府，會尊重國家政策」。他說這趟美國之行，不論參議院或眾議院，不論民主黨或共和黨，不論中央政府或地方政府，美國現在氣氛，就算不是反中，「至少也是防中，對抗局勢大概已經形成」。

有關美、中、台三方關係，柯文哲說，他和美國人開玩笑，說「我的硬體是中國製造，但軟體是美國製造」。意思是，台灣與中國是同文同種，但很明顯的，價值、理念與美國比較接近。

他說，台灣自己要審慎，面對美中對抗，台灣應當想的是「如何生存，而不是如何從其中撈到好處，所以要克制」。他認為，人民福祉是第一優先，不要藉著對立而謀求政黨利益，免得不利台灣。「親美友中是基本戰略，不要故意把中國當作敵人，這是最適當的國家戰略」。

【更多精采內容，詳見 】