智庫學者羅曼：柯論點合理 如何處理才是問題

2019-03-21 13:56 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／20日電



台北市長柯文哲20日在美國華府智庫演講提出，親美日友中是台灣最適當國家戰略，兩岸需重啟對話。智庫學者羅曼說，柯文哲的論點合理，若柯文哲尋求更高職位，中方應明智的與他交涉。

羅曼表示，若柯文哲尋求更高職位，他得處理兩岸問題。無論誰當選台灣總統，中方都應與其交涉，若中方因不喜歡台灣民眾選出的總統，選擇不與對方打交道，是不好的政策，中方對於蔡英文總統的態度適得其反，危險。

民進黨駐美代表處主任彭光理指出，柯文哲的說法，聽起來像是只要兩岸更多對話，就能解決問題，這有可能嗎？難以置信。

柯文哲訪美行第二站到華府，20日在傳統基金會演說，談及兩岸、美中台關係等議題，由傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼主持，彭光理、美台商會會長韓儒伯等人到場聆聽。

羅曼說，台灣需要與中國大陸保持友好關係，也需要靠近美國，柯文哲言論合理，並未出現警訊。他對柯文哲印象良好，柯了解美中關係的複雜，能務實堅持台灣民主價值，柯文哲演講陳述的現實狀況，沒有任何問題，但未來如何處理，是另一個問題。

柯文哲主張兩岸應開始對話，重新建立互信。羅曼表示，他不清楚中方的想法，但他認為柯文哲的論點合理，若柯尋求更高職位，中方應明智與他交涉。他對蔡英文的看法也一樣，即中方應與蔡對話，但中方不這麼想。