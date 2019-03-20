與美智庫談什麼？ 柯說「要保密」

2019-03-20 00:08 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 邱瓊玉 ／美國紐約報導



台北市長柯文哲前往紐約市議會拜會，原本安排好要件見紐約市議長張晟，卻遭張晟「放鴿子」，最後由紐約市議會財政委員會主席Daniel Dromm、老福委員會主席Margaret Chin、科技委員會主席Peter Koo接待市府訪團。 圖／北市府提供 分享 facebook

台北市長柯文哲訪美力拚政治外交卻受挫，美國時間十八日原本安排好要拜訪紐約市議長張晟（Corey Johnson）卻遭「放鴿子」，與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的會面也因時間喬不攏而作罷。

遠道而來卻未能如願見到，柯文哲說，議長好像臨時有事情，那也沒有辦法，不過議員都有來就好了。至於是否覺得有外力介入？柯說，不曉得，應該沒有。

柯文哲出訪第三天前往紐約市議會拜會，原本安排由張晟接見，但他臨時有事未現身，由市議會財政委員會主席Daniel Dromm、老福委員會主席Margaret Chin、科技委員會主席Peter Koo接待。

據了解，曾在二○一四年「巧遇」白思豪的柯文哲，原本打算趁著此趟紐約行安排和白思豪會面，不過白思豪要處理曼哈頓槍擊案，雙方時間喬不攏而作罷。不過白思豪仍送上歡迎信歡迎柯到紐約。

對於中午和美國智庫閉門會談談了什麼？柯文哲三緘其口，僅說「對方就是說要保密」，通常和人家談完，如果對方願意講，也應該要問對方。至於是否有見到美國在台協會前主席薄瑞光？柯文哲仍未給答案，只說有時候搞不清楚什麼可以講，什麼不可以講，乾脆都不要講算了。

柯文哲接下來將到華府，各界關注與美方接觸層級。據了解，柯文哲將在美國時間十九日上午和布魯金斯研究院進行閉門座談，隨後將進入白宮旁的艾森豪行政大樓和國安會、國防部官員會面；下午則將拜會國務院，接著出席華府智庫「大西洋理事會」座談，另也將拜會美以公共事務委員會，晚間則出席駐美代表處在雙橡園舉辦的歡迎酒會。