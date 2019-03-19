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柯文哲一行抵華府 僅侯漢廷受歡迎

2019-03-19 16:46台灣醒報 記者劉屏╱台北報導

台北市長柯文哲在紐約談「宜居和可持續發展的城市」。（台北市政府提供）
台北市長柯文哲在紐約談「宜居和可持續發展的城市」。（台北市政府提供）
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北市柯文哲在美東時間星期一晚上抵達華府。同來的有市政官員、台北市議員等人。華府僑界到機場歡迎的，沒有國民黨人，沒有民進黨人，沒有無黨籍人士，唯有新黨來了一些人，令新黨籍的市議員侯漢廷感動不已。

僅新黨議員受歡迎

柯文哲率領的美東四城考察團成員分乘2輛大型遊覽車，由此行第一站紐約駛到華府近郊維吉尼亞州的旅館，我國駐美副代表薛美瑜公使、代表處領務組長周道元等人在旅館歡迎，到達時已近晚上8時半。柯文哲等人下車後，看到一些不認識的東方面孔齊聚在大廳，知道是僑胞前來歡迎。不過走近一看，僑胞手持黃色旗幟，原來是華府「新黨之友會」，與柯不同道，不過彼此都很有禮貌的微笑打招呼。

在櫃台登記完畢，每位團員領個便當，各自進房間打發晚餐。唯獨侯漢廷在熱情的「新黨之友會」成員蔡德樑、戴金生、盧瑞平、王麗文、謝啟宇等人帶路下，找了家美式餐廳為他接風洗塵。這家餐廳的牛排、沙拉、點心都頗具特色，可是侯漢廷只點了一客最便宜的三明治，另外由主人幫他點了一杯鳳梨汁。

侯漢廷和僑胞侃侃而談從政理念、選民服務、民代甘苦、兩岸關係、與媒體的互動、對韓國瑜的期許、對賴清德參選的看法、對柯文哲執政的評價等等。僑胞中最年輕的也已去國廿多年，彷彿一個晚上要補足這堂「台灣近年政治發展史」，聊了2個多小時仍意猶未盡。

柯P出席簡報會

柯文哲等人上午前往我國駐紐約代表處出席「台北市永續發展簡報會」。柯在致詞時表示，紐約是全球第一個提出聯合國「可持續發展目標自願地方審查」的城市，台北市即將加入紐約的行列，發表自己的VLR（自願地方評論），致力於追求可持續發展的目標。

談到平等，柯文哲說，大家可能知道他在擔任台北市長之前，做了30年外科醫生。在個人生涯中，他被教導的是「平等對待每一位患者」，無論患者是誰，來自哪裡，他都會竭盡所能善待病患。同理，身為台北市長，他的政治哲學是「保證每位公民在日常生活中的尊嚴和權利」。

柯文哲說，他很自豪，台北是亞洲最具包容性的城市之一，每年在台北市的開齋節，近五萬穆斯林在台北車站與家人和朋友一起慶祝；每年十月，超過10萬人前來臺北參加亞洲最大的臺灣LGBT驕傲遊行。

柯文哲在紐約也接受了媒體聯合採訪。記者詢問有關「台灣人公共事務會」（FAPA）不接待他一事。柯文哲回應說，他2013年去過FAPA，所以有機會想回去看一看。FAPA不願公開接待，對他而言沒問題，他並沒有要求公開接待。

有記者問柯，連續兩次被人家拒絕，算是吃閉門羹嗎？柯文哲回答說這沒什麼，「人在世界上被reject（拒絕）的次數多得是」。

前行政院長賴清德宣布登記參加2020總統大選的民進黨黨內初選，有人認為這會造成藍綠對決，把柯文哲邊緣化。對此，柯文哲回應說，take it easy（放輕鬆）。被詢及「賴清德參選是否會加深柯市長參選2020的動力」，柯文哲笑說，自己心情一直都很平靜。

柯文哲在美東時間星期二將會見白宮、國務院、國防部等部門官員，也將拜訪布魯金斯研究院、大西洋理事會等著名智庫，還將參訪國會、國家藝廊。晚上，駐美代表高碩泰、宋小芬夫婦在雙橡園舉行歡迎酒會。

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柯文哲北市新黨
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