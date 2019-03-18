影／柯文哲訪紐約 分享選舉和市政見解

台北市長柯文哲17日晚到訪法拉盛，參加大紐約僑社在法拉盛喜來登酒店舉行的歡迎晚宴，超過200名僑社人士參加；柯文哲在專題演講中分享他從醫師成為市長的過程，以及對台灣選舉文化與台北市政的見解。

談到競選總統，柯文哲表示：「如果一直發生車禍，可能是車子有問題，可能是駕駛有問題，如果換了三個駕駛還在發生車禍，那就是車子的問題；我們已經換了三位總統，國家還是一塌糊塗，表示我們國家的結構和文化有問題，不要幻想換個總統就能解決問題，而是要誠實面對台灣的問題，如何讓台灣成為制度完善的國家才是我們最該考慮的問題。」

此次法拉盛歡迎柯文哲晚宴的籌備會由王金智擔任主任委員，委員包括王理仁、王寶銘、白育青、林慧綺、汪俊延、翁雅琳、郭至隆、張錦秀、張彰華共十位。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文表示：「此次市長帶團來訪問，讓我們有機會了解國內最新的發展以及近距離與重要的地方首長互動交流。今年是台灣的台灣關係法通過40周年，是台美關係重要的里程碑，很高興看到今年有很多雙邊互訪、交流，並足已顯現台美關係的密切和穩定，這些互訪肯定會對我們工作推動有幫助。」

柯文哲演講時表示，從醫生成為市長源自他對政治的失望與憤怒，很快成為媒體與政治寵兒，最重要的是看見潮流的走向；「看見潮流在那後，趕在它前頭，所以明明是你追著潮流，但會讓人以為你在引領潮流」。

柯文哲還說，選舉是改變政治文化的社會運動，他不按傳統選舉方式，而是改變選舉文化，包括不插旗子、不掛布條，不買廣告、不買新聞、不買媒體老闆、不買名嘴，公開財產收入、帳戶細目，公開競選支出，提早停止募款，不打負面文宣，不做政黨動員之造勢晚會，不打悲情牌、恐嚇牌，不做買票之政策等；他在競選文化上的改變，成功吸引了年輕人的票源。

17日中午，柯文哲還在徐儷文的陪同下於曼哈頓華埠華園餐廳，與紐約州眾議員牛毓琳、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和紐約市議員陳倩雯等多位當地民選官員進行市政交流；雙方針對「堵車費」(congestion pricing)、醫療健保、低收入福利和房屋保障等議題討論。

牛毓琳表示，紐約和台北在市政方針上有不少相似的地方，台灣全民健保制度發達，目前紐約州議會也在討論「紐約健保法案」(New York Health Act)，實現「單一付款計畫」(single payer plan)的全民醫保；她「很驚訝柯市長也有收取堵車費的想法」，表示不要讓這筆費用影響到老年人、身障者或是低收入戶就醫的權利。

陳倩雯說，台北市政府針對低收入戶進行租金補貼，雖然紐約市也有類似的項目，但在執行上相對困難；「很多房東都不願意接受，所以在雙方的交流過程中，我們也聽聽這些在台北市執行的項目，在紐約市是否可行」。

而歡迎晚宴開始前，台灣國辦公室主任陳峻涵則在法拉盛的台灣會館，向僑胞報告台灣國辦公室近年來的事工，並舉行「顧主權護台灣民眾大會」，呼籲一起為台灣發聲。

他表示：「台灣國辦公室於十年前為台灣獨立運動所成立，創辦人為王獻極，致力於台灣主體意識及獨立發展，目的是建立台灣國，過去在台灣對於市長柯文哲一連串傷害台灣主權的不當言論進行如影隨形的抗議。」