柯文哲訪美趕場 午餐與紐約民選官員交流市政

2019-03-18 03:54 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



柯文哲17日在曼哈頓華埠與多位民選官員進行市政交流。 記者顏嘉瑩/攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲訪美行程正在進行，17日中午他在駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文的陪同下，於曼哈頓華埠華園餐廳，與紐約州眾議員牛毓琳、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和紐約市議員陳倩雯等多位當地民選官員進行市政交流；雙方針對「擁堵費」(congestion pricing)、醫療健保、低收入戶福利和房屋保障等議題討論。

牛毓琳表示，紐約和台北市在市政方針上有不少相似的地方，而台灣的全民健保制度發達，目前紐約州議會也正在討論「紐約健保法案」(New York Health Act)，實現「單一付款計畫」(single payer plan)的全民醫保，「剛好柯市長之前也是醫生，所以我們在醫療保險部分討論許多。」

陳倩雯則說，台北市政府針對低收入戶進行租金補貼，雖然紐約市也有類似的項目，但在執行上相對困難，「很多房東都不願意接受，所以在雙方的交流過程中，我們也在聽聽看這些在台北市執行的項目，在紐約市是否可行。」

參加會談的除了柯文哲、徐儷文和紐約民選官員外，還有台北市議員王欣儀、陳怡君、侯漢廷、王浩和王珊珊等人；一行人在離開餐廳後，至紐約現代藝術博物館(MoMA)參訪。