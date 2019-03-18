柯文哲抵紐約「會為台灣發聲」

2019-03-18 00:07 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 邱瓊玉 ／美國紐約報導



台北市長柯文哲（右）訪美，和哥倫比亞大學教授黎安友早餐會。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲在台灣時間十七日上午十時抵達美國紐約，展開九天訪美行程。他表示這是一趟學習之旅，會利用機會為台灣發聲；若美方問起選總統議題，給的答案會和在台灣一樣，就是「六月再來問我」，有去登記就有，沒有就沒有「take it easy」。

柯文哲拍片力挺的台南立委補選候選人陳筱諭上周以慘敗收場，是繼北市立委補選輔選子弟兵陳思宇後再度失敗，遭民進黨台北市議員簡舒培嘲諷已成票房毒藥；柯文哲表示，依照自己的經驗，每場選舉裡面雖有政黨、大咖幫忙，不過候選人個人因素占百分之五十以上。

對於「票房毒藥」說，柯文哲說，自己不需要回應每一個人的談話，如果大家去問民進黨主席卓榮泰，他一定會說，「你不要再講了」。

柯文哲於當地時間深夜十時抵達甘迺迪機場，駐紐約辦事處長徐儷文到場接機。

抵美第二天和哥倫比亞大學教授黎安友進行早餐會，隨後參訪九一一紀念館、南海漁港，中午和紐約州聯邦眾議員孟昭文、紐約州眾議員牛毓琳餐敘，下午參訪現代藝術博物館，隨後和留學生茶敘，並出席僑界歡迎晚宴。

柯文哲表示，這是一趟學習之旅，像是在亞特蘭大就是城市外交，波士頓是招商，紐約就是學習，至於華府則「看著辦」。是否會有不公開行程？如拜會國務院、國防部，柯未正面回應，僅說「wait and see」，反正媒體最後一定會知道。

柯這趟訪美行程「不速之客」相當多，包括台灣國主任陳峻涵、「打臉名嘴」版主ＲＪ，甚至連台北市前議員童仲彥也同行。柯表示，這是台灣有趣的地方，民主自由多元開放。對於獨派團體要求幫台灣發聲，柯說沒有問題，台灣主體性是大家不用去懷疑的，「don’t worry」。

至於全美台灣同鄉會揚言抵制柯文哲、不招待，但有其他台僑設宴款待，是否覺得台僑的風向不太一樣？柯指出，一個社會本來就是多元的，有絕對支持的人，也有絕對反對的人，但這些都是少數，自己就是設法爭取最大多數人支持。