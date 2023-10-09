進口豬食安跳票 專家：買國產較有保障

美豬進口爆量標示不實、雞蛋產地標示不明，食安連續出問題！針對不良廠商「洗產地」的爭議，國民黨立委林為洲9日於記者會指出，其實海關資料都需要在食藥署平台登錄，顯見官員沒有善盡稽查責任，應該道歉辭職。農漁經學者李武忠受訪也說，目前農業部門最大的問題就是缺乏公信力與執行力，選擇國產品相對有保障。

桃園市「新興冷凍食品」、新北市「瑞騰國際」進口美豬，並將肉品混製成火鍋肉片、豬肉片販售給下游業者，產地卻標示為加拿大，被質疑「洗產地」，爆發台灣進口豬肉的食安疑慮。

豬肉、雞蛋都有疑慮

林為洲表示，政府5月祭出豬肉進口的補助措施，導致美豬進口量爆量，然而因為美豬不好賣，所以許多無良業者修改產地，將產地改成「加拿大」或「台灣」，與巴西蛋的問題如出一轍。他說，中央主管機關應在海關就應該把關得宜，否則不良豬肉流入市面，地方難以對逐間廠商進行稽查。

他指出，其實進口食品的海關資訊都必須在食藥署平台進行登錄，包括進口多少美豬、賣多少給下游廠商都應該有清楚記錄。但這次事件的狀況就是廠商沒有登錄、或登錄錯誤資訊，怒斥「所以食藥署都沒有在稽核的啦，當然下面就亂成一鍋粥」。

國民黨立委曾銘宗表示，雞蛋的食安爭議還沒解決，又爆發進口豬肉的狀況，總統蔡英文過去通過進口美豬的法規時強調，「接下來會用行動確保食安，清楚標示，嚴格把關，請國人放心。」曾銘宗質問，「國人可以放心嗎？」、「配套措施有做到嗎？」

執行力才是問題

然而，進口食安問題連環爆，真的那麼難管理嗎？陳李農改研究團隊執行長李武忠受訪時回應表示，其實政府提出如「三管五卡」、「食安五環」等食安政策，只要真的能做到，消費者才能對食安有信心。

「制度當然很重要，但更重要的是執行力，農業部門在溯源缺乏執行力，當初說逐批檢驗、產地溯源，現在都沒有達成，才能導致民眾缺乏信心，」李武忠說，政府出現執行成效不彰的狀況，只要虛心檢討改進，也可以慢慢拾回對老百姓，如果政府如果硬坳，嘴巴宣稱政績的話，反而無助於改善問題。

他指出，消費者現在能做的，只有去選擇產履認證，或去一些平常比較常合作、有口碑的店家，至少避免來源不明、價格過低的商品。

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